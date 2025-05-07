Самый простой десерт: виноград в шоколаде и кокосе — готовьте и удивляйте

Виноград в шоколаде с кокосовой стружкой — это простой, но невероятно вкусный десерт, который легко приготовить всего за 20 минут. Сочетание сочных виноградин без косточек, обволакивающего их молочного шоколада и нежной кокосовой стружки создаёт удивительный контраст вкусов и текстур. Такой десерт не только порадует вас, но и приятно удивит ваших гостей.
виноград кишмиш — 200 г,
молочный шоколад — 85 г,
кокосовая стружка — 8 г.
Наслаждайтесь этим простым, но эффектным десертом!
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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