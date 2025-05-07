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Самый простой десерт: виноград в шоколаде и кокосе — готовьте и удивляйте

1:34
Еда

Виноград в шоколаде с кокосовой стружкой — это простой, но невероятно вкусный десерт, который легко приготовить всего за 20 минут. Сочетание сочных виноградин без косточек, обволакивающего их молочного шоколада и нежной кокосовой стружки создаёт удивительный контраст вкусов и текстур. Такой десерт не только порадует вас, но и приятно удивит ваших гостей.

виноград
Фото: flickr.com by Serge Melki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
виноград

Ингредиенты (на 2 порции)

  • виноград кишмиш — 200 г,

  • молочный шоколад — 85 г,

  • кокосовая стружка — 8 г.

Как приготовить виноград в шоколаде с кокосом

  1. Сначала оборвите виноградинки с веточек, тщательно вымойте их и обсушите на кухонном или бумажном полотенце.
  2. Разломайте шоколад на кусочки, сложите их в пиалу.
  3. Растопите шоколад в микроволновке, используя короткие импульсы и каждый раз перемешивая, чтобы масса была однородной.
  4. Подготовьте рабочее место: застелите доску или противень пергаментом — так будет проще переносить виноградинки в морозильную камеру.
  5. Каждую виноградинку поочерёдно надевайте на зубочистку, полностью окунайте в растопленный шоколад и выкладывайте на пергамент.
  6. Сразу же присыпьте виноградинки кокосовой стружкой.
  7. Отправьте их в морозильную камеру примерно на 5 минут — этого хватит, чтобы шоколад застыл.
  8. Переложите готовые виноградинки на тарелку и подавайте.

Наслаждайтесь этим простым, но эффектным десертом!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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