Самый простой десерт: виноград в шоколаде и кокосе — готовьте и удивляйте

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Виноград в шоколаде с кокосовой стружкой — это простой, но невероятно вкусный десерт, который легко приготовить всего за 20 минут. Сочетание сочных виноградин без косточек, обволакивающего их молочного шоколада и нежной кокосовой стружки создаёт удивительный контраст вкусов и текстур. Такой десерт не только порадует вас, но и приятно удивит ваших гостей.

Фото: flickr.com by Serge Melki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ виноград

Ингредиенты (на 2 порции)

виноград кишмиш — 200 г,

молочный шоколад — 85 г,

кокосовая стружка — 8 г.

Как приготовить виноград в шоколаде с кокосом

Сначала оборвите виноградинки с веточек, тщательно вымойте их и обсушите на кухонном или бумажном полотенце. Разломайте шоколад на кусочки, сложите их в пиалу. Растопите шоколад в микроволновке, используя короткие импульсы и каждый раз перемешивая, чтобы масса была однородной. Подготовьте рабочее место: застелите доску или противень пергаментом — так будет проще переносить виноградинки в морозильную камеру. Каждую виноградинку поочерёдно надевайте на зубочистку, полностью окунайте в растопленный шоколад и выкладывайте на пергамент. Сразу же присыпьте виноградинки кокосовой стружкой. Отправьте их в морозильную камеру примерно на 5 минут — этого хватит, чтобы шоколад застыл. Переложите готовые виноградинки на тарелку и подавайте.

Наслаждайтесь этим простым, но эффектным десертом!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

