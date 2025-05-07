Экономьте время и продукты: универсальное тесто для быстрой пиццы, которое получается всегда

Тесто для пиццы — это настоящая палочка-выручалочка. Оно универсально, подходит под любую начинку и позволяет использовать то, что уже есть в холодильнике. А правильный рецепт теста делает домашнюю пиццу не хуже ресторанной.
мука — 3,5 стакана,
сахар — 1 ч. ложка,
соль — 0,5-1 ч. ложка,
сухие дрожжи — 1 пакетик (11 г) или свежие дрожжи — 1 пакетик (20 г),
тёплая вода — 1,5 стакана,
растительное масло — 0,25 стакана.
Приятного аппетита! Домашняя пицца всегда радует.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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