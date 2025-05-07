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Экономьте время и продукты: универсальное тесто для быстрой пиццы, которое получается всегда

Еда

Тесто для пиццы — это настоящая палочка-выручалочка. Оно универсально, подходит под любую начинку и позволяет использовать то, что уже есть в холодильнике. А правильный рецепт теста делает домашнюю пиццу не хуже ресторанной.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Ингредиенты (на 6 порций)

  • мука — 3,5 стакана,

  • сахар — 1 ч. ложка,

  • соль — 0,5-1 ч. ложка,

  • сухие дрожжи — 1 пакетик (11 г) или свежие дрожжи — 1 пакетик (20 г),

  • тёплая вода — 1,5 стакана,

  • растительное масло — 0,25 стакана.

Как готовить тесто для пиццы

  1. Муку просейте в миску. Если используете сухие дрожжи, смешайте их с мукой. Если свежие, растворите их в тёплой воде.
  2. Добавьте сахар, соль, растительное масло. Перемешайте сначала ложкой, потом руками. Месите тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
  3. Накройте тесто полотенцем и поставьте в тёплое место — пусть поднимется. Это займёт около часа.
  4. Разделите подошедшее тесто на три части. Если оно кажется жидковатым, добавьте чуть-чуть муки, но если оставить как есть, пицца получится более пышной.
  5. Если тесто крутое, раскатывайте его под размер формы. Если жидкое — смажьте форму и руки растительным маслом и распределите тесто руками. Оставьте на 30 минут, чтобы подошло ещё раз. Если времени нет — можно выпекать сразу.
  6. Важно: сначала нужно выпекать коржи. Поставьте их в духовку на среднюю полку, выпекайте при 180 °C около 20 минут.
  7. Готовые коржи украсьте начинкой по вкусу и запекайте до готовности.

Приятного аппетита! Домашняя пицца всегда радует.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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