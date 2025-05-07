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Ароматный стейк с лаймом и имбирём — вкус, который не забывается

1:43
Еда

Жареный стейк с имбирным соусом — это простой, но невероятно ароматный рецепт, который порадует вас восточными нотками и лёгкой остринкой. Всего за 10 минут вы сможете приготовить мясное блюдо, которое не стыдно подать даже гостям.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Что понадобится (на 3 порции)

  • говяжий стейк (нарезанный полосками) — 330 г,

  • свежий имбирь (натертый) — 1 ст. ложка,

  • сок лайма — 2 ст. ложки,

  • соевый соус — 1,5 ч. ложки,

  • молотый красный перец — 0,25 ч. ложки,

  • сахар — 1 ст. ложка,

  • растительное масло — 1 ст. ложка,

  • зелёный лук (по желанию) — 0,5 стакана,

  • дольки лайма для подачи — 4 шт. (по желанию).

Как готовить

  1. В небольшой миске смешайте сахар, имбирь, сок лайма, соевый соус и красный перец — это будет ваш ароматный соус.
  2. Разогрейте большую сковороду на среднем или чуть выше среднем огне, смажьте её растительным маслом. Выложите мясо и жарьте около 4 минут с каждой стороны — оно должно подрумяниться и остаться сочным.
  3. Снимите сковороду с плиты, полейте мясо приготовленным соусом, перемешайте.
  4. Подавайте стейк, посыпав зелёным луком, а по желанию добавьте дольки лайма для свежести и акцента.

Это блюдо прекрасно подойдёт и для ужина на двоих, и для дружеской встречи. Оно сочетает в себе простоту и изысканный вкус — отличный способ разнообразить привычное мясное меню.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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