Ароматный стейк с лаймом и имбирём — вкус, который не забывается

Жареный стейк с имбирным соусом — это простой, но невероятно ароматный рецепт, который порадует вас восточными нотками и лёгкой остринкой. Всего за 10 минут вы сможете приготовить мясное блюдо, которое не стыдно подать даже гостям.
говяжий стейк (нарезанный полосками) — 330 г,
свежий имбирь (натертый) — 1 ст. ложка,
сок лайма — 2 ст. ложки,
соевый соус — 1,5 ч. ложки,
молотый красный перец — 0,25 ч. ложки,
сахар — 1 ст. ложка,
растительное масло — 1 ст. ложка,
зелёный лук (по желанию) — 0,5 стакана,
дольки лайма для подачи — 4 шт. (по желанию).
Это блюдо прекрасно подойдёт и для ужина на двоих, и для дружеской встречи. Оно сочетает в себе простоту и изысканный вкус — отличный способ разнообразить привычное мясное меню.
Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.
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