Ароматный стейк с лаймом и имбирём — вкус, который не забывается

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный стейк с имбирным соусом — это простой, но невероятно ароматный рецепт, который порадует вас восточными нотками и лёгкой остринкой. Всего за 10 минут вы сможете приготовить мясное блюдо, которое не стыдно подать даже гостям.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Что понадобится (на 3 порции)

говяжий стейк (нарезанный полосками) — 330 г,

свежий имбирь (натертый) — 1 ст. ложка,

сок лайма — 2 ст. ложки,

соевый соус — 1,5 ч. ложки,

молотый красный перец — 0,25 ч. ложки,

сахар — 1 ст. ложка,

растительное масло — 1 ст. ложка,

зелёный лук (по желанию) — 0,5 стакана,

дольки лайма для подачи — 4 шт. (по желанию).

Как готовить

В небольшой миске смешайте сахар, имбирь, сок лайма, соевый соус и красный перец — это будет ваш ароматный соус. Разогрейте большую сковороду на среднем или чуть выше среднем огне, смажьте её растительным маслом. Выложите мясо и жарьте около 4 минут с каждой стороны — оно должно подрумяниться и остаться сочным. Снимите сковороду с плиты, полейте мясо приготовленным соусом, перемешайте. Подавайте стейк, посыпав зелёным луком, а по желанию добавьте дольки лайма для свежести и акцента.

Это блюдо прекрасно подойдёт и для ужина на двоих, и для дружеской встречи. Оно сочетает в себе простоту и изысканный вкус — отличный способ разнообразить привычное мясное меню.

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

