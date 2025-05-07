Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с жареной колбасой и перепелиными яйцами — это настоящий экспромт, придуманный буквально на ходу, но результат удивил: вкусно, сытно и отлично подходит для завтрака. Он собран из простых и доступных ингредиентов, а готовится быстро — за считаные минуты.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Что понадобится (на 2 порции)

варёная колбаса — 100 г,

огурцы — 100 г,

брынза — 100 г,

перепелиные яйца — 4-5 шт.,

листья салата — 6-8 шт.,

зелёный лук (перья) — 2-3 шт.,

соль — по вкусу,

чёрный молотый перец — по вкусу,

растительное масло — 1-2 ст. ложки.

Как готовить

Колбасу нарежьте аккуратными кубиками (около 1 см). Разогрейте на сковороде масло, обжарьте колбасу до золотистой корочки — это займёт 5-6 минут. Снимите с огня. Перепелиные яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кружочками. Огурцы и брынзу также нарежьте кубиками — старайтесь, чтобы кусочки были одного размера. Листья салата вымойте и крупно нарвите. Зелёный лук нарежьте мелко. В большой миске смешайте все ингредиенты, кроме яиц. Добавьте перец, при необходимости немного соли (если брынза сильно солёная, соль можно не добавлять). Заправьте салат маслом и аккуратно перемешайте. Выложите салат на тарелку, сверху украсьте кружочками яиц.

Результат — нежный, сочный салат, который отлично подойдёт и для завтрака, и для лёгкого ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

