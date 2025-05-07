Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете

Салат с жареной колбасой и перепелиными яйцами — это настоящий экспромт, придуманный буквально на ходу, но результат удивил: вкусно, сытно и отлично подходит для завтрака. Он собран из простых и доступных ингредиентов, а готовится быстро — за считаные минуты.
варёная колбаса — 100 г,
огурцы — 100 г,
брынза — 100 г,
перепелиные яйца — 4-5 шт.,
листья салата — 6-8 шт.,
зелёный лук (перья) — 2-3 шт.,
соль — по вкусу,
чёрный молотый перец — по вкусу,
растительное масло — 1-2 ст. ложки.
Результат — нежный, сочный салат, который отлично подойдёт и для завтрака, и для лёгкого ужина. Приятного аппетита!
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
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