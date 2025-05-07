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Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете

1:46
Еда

Салат с жареной колбасой и перепелиными яйцами — это настоящий экспромт, придуманный буквально на ходу, но результат удивил: вкусно, сытно и отлично подходит для завтрака. Он собран из простых и доступных ингредиентов, а готовится быстро — за считаные минуты.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Что понадобится (на 2 порции)

  • варёная колбаса — 100 г,

  • огурцы — 100 г,

  • брынза — 100 г,

  • перепелиные яйца — 4-5 шт.,

  • листья салата — 6-8 шт.,

  • зелёный лук (перья) — 2-3 шт.,

  • соль — по вкусу,

  • чёрный молотый перец — по вкусу,

  • растительное масло — 1-2 ст. ложки.

Как готовить

  1. Колбасу нарежьте аккуратными кубиками (около 1 см).
  2. Разогрейте на сковороде масло, обжарьте колбасу до золотистой корочки — это займёт 5-6 минут. Снимите с огня.
  3. Перепелиные яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кружочками.
  4. Огурцы и брынзу также нарежьте кубиками — старайтесь, чтобы кусочки были одного размера.
  5. Листья салата вымойте и крупно нарвите. Зелёный лук нарежьте мелко.
  6. В большой миске смешайте все ингредиенты, кроме яиц. Добавьте перец, при необходимости немного соли (если брынза сильно солёная, соль можно не добавлять). Заправьте салат маслом и аккуратно перемешайте.
  7. Выложите салат на тарелку, сверху украсьте кружочками яиц.

Результат — нежный, сочный салат, который отлично подойдёт и для завтрака, и для лёгкого ужина. Приятного аппетита!

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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