Натуральные конфеты, которые обойдутся дешевле, чем магазинные

Конфеты из овсяных хлопьев с изюмом, черносливом и орехами — это не просто сладость, а настоящий заряд бодрости. Такой десерт не только утолит голод, но и добавит энергии, ведь он собран из натуральных, полезных ингредиентов: овсяных хлопьев, сухофруктов и орехов.
овсяные хлопья (150 г),
чернослив (75 г),
светлый изюм (75 г),
грецкие орехи (60 г),
яблочный сок (75 мл),
сахар (1 ст. ложка),
какао-порошок (1 ст. ложка).
Результат — нежные, насыщенные вкусом и очень ароматные домашние сладости, которые подойдут как для перекуса, так и для праздничного стола.
Приятного аппетита!
Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.
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