Натуральные конфеты, которые обойдутся дешевле, чем магазинные

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Конфеты из овсяных хлопьев с изюмом, черносливом и орехами — это не просто сладость, а настоящий заряд бодрости. Такой десерт не только утолит голод, но и добавит энергии, ведь он собран из натуральных, полезных ингредиентов: овсяных хлопьев, сухофруктов и орехов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Конфеты

Для приготовления нужны

овсяные хлопья (150 г), чернослив (75 г), светлый изюм (75 г), грецкие орехи (60 г), яблочный сок (75 мл), сахар (1 ст. ложка), какао-порошок (1 ст. ложка).

Начинаем с подготовки

Сухофрукты тщательно промывают.

В сотейник кладут чернослив, изюм, сахар и заливают всё яблочным соком. Эту смесь доводят до кипения и проваривают пару минут.

Овсяные хлопья слегка поджаривают на сковороде, чтобы они стали золотистыми и ароматными.

В чаше кухонного комбайна измельчают орехи, добавляют к ним обжаренные хлопья и снова перемалывают.

После этого в массу отправляют проваренные сухофрукты и тщательно перемалывают всё вместе.

Из получившегося теста скатывают небольшие конфеты — их размер выбирают на свой вкус.

Готовые шарики кладут в контейнер, добавляют туда какао-порошок, закрывают крышкой и энергично встряхивают, чтобы какао равномерно обволокло каждую конфету.

Результат — нежные, насыщенные вкусом и очень ароматные домашние сладости, которые подойдут как для перекуса, так и для праздничного стола.

Приятного аппетита!

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

