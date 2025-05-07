Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — идеальный выбор для тех, кто ценит вкус, пользу и экономию времени. Эти овощи доступны круглый год, богаты витаминами и минералами, а также легко готовятся.

Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кабачковые оладьи

Польза : Кабачки содержат калий, фолиевую кислоту, марганец, железо, витамины С и В6, а также антиоксиданты. Регулярное употребление кабачков может способствовать укреплению иммунитета и поддержанию здоровья.

: Кабачки содержат калий, фолиевую кислоту, марганец, железо, витамины С и В6, а также антиоксиданты. Регулярное употребление кабачков может способствовать укреплению иммунитета и поддержанию здоровья. Доступность : Кабачки недороги и всегда есть в продаже.

: Кабачки недороги и всегда есть в продаже. Скорость приготовления: В отличие от картофеля или батата, кабачки готовятся быстро, что особенно удобно для занятых людей, считают авторы ubytovaniopocno.cz.

Ингредиенты:

1 крупный или 2 маленьких кабачка (цуккини)

2 яйца

1 небольшая луковица

1 зубчик чеснока

2 столовые ложки натурального йогурта

4 столовые ложки муки

1 горсть свежего укропа

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление

Тщательно вымойте кабачок и отрежьте кончики. Натрите кабачок на крупной терке, не снимая кожуру. Если кабачки маленькие, возьмите два. Слегка посолите натертый кабачок и оставьте на 10 минут. Это позволит выделить лишнюю влагу, которую нужно тщательно отжать. Мелко нарежьте лук и чеснок. Добавьте к натертому кабачку лук, чеснок, яйца, йогурт, муку, нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте их с двух сторон до золотистой корочки. После обжаривания выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте оладьи горячими с ложкой сметаны, йогурта или соуса из укропа, мяты и тертых огурцов. Это не только вкусно, но и полезно!

Эти оладьи станут отличным дополнением к обеду или ужину, а также могут послужить питательным перекусом в течение дня.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

