Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек

Кабачки — идеальный выбор для тех, кто ценит вкус, пользу и экономию времени. Эти овощи доступны круглый год, богаты витаминами и минералами, а также легко готовятся.
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Кабачковые оладьи
Польза: Кабачки содержат калий, фолиевую кислоту, марганец, железо, витамины С и В6, а также антиоксиданты. Регулярное употребление кабачков может способствовать укреплению иммунитета и поддержанию здоровья.
Доступность: Кабачки недороги и всегда есть в продаже.
Скорость приготовления: В отличие от картофеля или батата, кабачки готовятся быстро, что особенно удобно для занятых людей, считают авторы ubytovaniopocno.cz.
Ингредиенты:
1 крупный или 2 маленьких кабачка (цуккини)
2 яйца
1 небольшая луковица
1 зубчик чеснока
2 столовые ложки натурального йогурта
4 столовые ложки муки
1 горсть свежего укропа
Соль и перец по вкусу
Масло для жарки
Приготовление
Тщательно вымойте кабачок и отрежьте кончики.
Натрите кабачок на крупной терке, не снимая кожуру. Если кабачки маленькие, возьмите два.
Слегка посолите натертый кабачок и оставьте на 10 минут. Это позволит выделить лишнюю влагу, которую нужно тщательно отжать.
Мелко нарежьте лук и чеснок.
Добавьте к натертому кабачку лук, чеснок, яйца, йогурт, муку, нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте их с двух сторон до золотистой корочки.
После обжаривания выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте оладьи горячими с ложкой сметаны, йогурта или соуса из укропа, мяты и тертых огурцов. Это не только вкусно, но и полезно!
Эти оладьи станут отличным дополнением к обеду или ужину, а также могут послужить питательным перекусом в течение дня.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.