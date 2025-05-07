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Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек

2:17
Еда

Кабачки — идеальный выбор для тех, кто ценит вкус, пользу и экономию времени. Эти овощи доступны круглый год, богаты витаминами и минералами, а также легко готовятся.

Кабачковые оладьи
Фото: commons.wikimedia.org by William Neuheisel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кабачковые оладьи
  • Польза: Кабачки содержат калий, фолиевую кислоту, марганец, железо, витамины С и В6, а также антиоксиданты. Регулярное употребление кабачков может способствовать укреплению иммунитета и поддержанию здоровья.
  • Доступность: Кабачки недороги и всегда есть в продаже.
  • Скорость приготовления: В отличие от картофеля или батата, кабачки готовятся быстро, что особенно удобно для занятых людей, считают авторы ubytovaniopocno.cz.

Ингредиенты:

  • 1 крупный или 2 маленьких кабачка (цуккини)
  • 2 яйца
  • 1 небольшая луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки натурального йогурта
  • 4 столовые ложки муки
  • 1 горсть свежего укропа
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление

  1. Тщательно вымойте кабачок и отрежьте кончики.
  2. Натрите кабачок на крупной терке, не снимая кожуру. Если кабачки маленькие, возьмите два.
  3. Слегка посолите натертый кабачок и оставьте на 10 минут. Это позволит выделить лишнюю влагу, которую нужно тщательно отжать.
  4. Мелко нарежьте лук и чеснок.
  5. Добавьте к натертому кабачку лук, чеснок, яйца, йогурт, муку, нарезанный укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности.
  6. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
  7. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте их с двух сторон до золотистой корочки.
  8. После обжаривания выложите оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте оладьи горячими с ложкой сметаны, йогурта или соуса из укропа, мяты и тертых огурцов. Это не только вкусно, но и полезно!

Эти оладьи станут отличным дополнением к обеду или ужину, а также могут послужить питательным перекусом в течение дня.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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