Запеченные кальмары с овощами: исследуйте идеальный союз нежности и сочности

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченные кальмары с овощами — это аппетитное и полезное блюдо, в котором нежность кальмаров идеально сочетается с сочностью жареных овощей. Это простое в приготовлении блюдо средиземноморской кухни станет отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Свежие ингредиенты и запекание в духовке помогают сохранить натуральный вкус, добавляя легкую хрустящую текстуру.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с кальмаром

Ингредиенты:

500 г свежих кальмаров, очищенных и нарезанных кольцами;

2 цуккини, нарезанных ломтиками;

2 разноцветных перца (красный и желтый), нарезанных полосками;

1 баклажан, нарезанный кубиками;

1 красный лук, нарезанный полукольцами;

3 зубчика чеснока, измельченные;

3 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. сушеного тимьяна;

1 ч. л. сушеного розмарина;

соль и свежемолотый перец по вкусу;

сок 1 лимона;

свежая петрушка для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. В большой миске смешайте ломтики цуккини, полоски перца, кубики баклажана, полукольца красного лука и измельченный чеснок. Добавьте две столовые ложки оливкового масла, сушеный тимьян, розмарин, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись специями. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Запекайте в разогретой духовке примерно 20 минут, периодически перемешивая, чтобы овощи равномерно подрумянились. Пока овощи запекаются, смешайте кольца кальмаров с одной столовой ложкой оливкового масла, солью, свежемолотым перцем и лимонным соком. Через 20 минут достаньте овощи из духовки и добавьте к ним кальмары. Аккуратно перемешайте, чтобы кольца равномерно распределились среди овощей. Верните противень в духовку и запекайте еще 10-15 минут, пока кальмары не станут мягкими, а овощи не приобретут золотистую корочку. Достаньте блюдо из духовки, дайте немного остыть и украсьте свежей рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.

