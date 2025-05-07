Запеченные кальмары с овощами: исследуйте идеальный союз нежности и сочности

Запеченные кальмары с овощами — это аппетитное и полезное блюдо, в котором нежность кальмаров идеально сочетается с сочностью жареных овощей. Это простое в приготовлении блюдо средиземноморской кухни станет отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Свежие ингредиенты и запекание в духовке помогают сохранить натуральный вкус, добавляя легкую хрустящую текстуру.
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салат с кальмаром
Ингредиенты:
500 г свежих кальмаров, очищенных и нарезанных кольцами;
2 цуккини, нарезанных ломтиками;
2 разноцветных перца (красный и желтый), нарезанных полосками;
1 баклажан, нарезанный кубиками;
1 красный лук, нарезанный полукольцами;
3 зубчика чеснока, измельченные;
3 ст. л. оливкового масла;
1 ч. л. сушеного тимьяна;
1 ч. л. сушеного розмарина;
соль и свежемолотый перец по вкусу;
сок 1 лимона;
свежая петрушка для украшения.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C.
В большой миске смешайте ломтики цуккини, полоски перца, кубики баклажана, полукольца красного лука и измельченный чеснок. Добавьте две столовые ложки оливкового масла, сушеный тимьян, розмарин, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись специями.
Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
Запекайте в разогретой духовке примерно 20 минут, периодически перемешивая, чтобы овощи равномерно подрумянились.
Пока овощи запекаются, смешайте кольца кальмаров с одной столовой ложкой оливкового масла, солью, свежемолотым перцем и лимонным соком.
Через 20 минут достаньте овощи из духовки и добавьте к ним кальмары.
Аккуратно перемешайте, чтобы кольца равномерно распределились среди овощей.
Верните противень в духовку и запекайте еще 10-15 минут, пока кальмары не станут мягкими, а овощи не приобретут золотистую корочку.
Достаньте блюдо из духовки, дайте немного остыть и украсьте свежей рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.