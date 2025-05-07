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Запеченные кальмары с овощами: исследуйте идеальный союз нежности и сочности

2:20
Еда

Запеченные кальмары с овощами — это аппетитное и полезное блюдо, в котором нежность кальмаров идеально сочетается с сочностью жареных овощей. Это простое в приготовлении блюдо средиземноморской кухни станет отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Свежие ингредиенты и запекание в духовке помогают сохранить натуральный вкус, добавляя легкую хрустящую текстуру.

салат с кальмаром
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с кальмаром

Ингредиенты:

  • 500 г свежих кальмаров, очищенных и нарезанных кольцами;
  • 2 цуккини, нарезанных ломтиками;
  • 2 разноцветных перца (красный и желтый), нарезанных полосками;
  • 1 баклажан, нарезанный кубиками;
  • 1 красный лук, нарезанный полукольцами;
  • 3 зубчика чеснока, измельченные;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 1 ч. л. сушеного розмарина;
  • соль и свежемолотый перец по вкусу;
  • сок 1 лимона;
  • свежая петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. В большой миске смешайте ломтики цуккини, полоски перца, кубики баклажана, полукольца красного лука и измельченный чеснок. Добавьте две столовые ложки оливкового масла, сушеный тимьян, розмарин, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись специями.
  3. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
  4. Запекайте в разогретой духовке примерно 20 минут, периодически перемешивая, чтобы овощи равномерно подрумянились.
  5. Пока овощи запекаются, смешайте кольца кальмаров с одной столовой ложкой оливкового масла, солью, свежемолотым перцем и лимонным соком.
  6. Через 20 минут достаньте овощи из духовки и добавьте к ним кальмары.
  7. Аккуратно перемешайте, чтобы кольца равномерно распределились среди овощей.
  8. Верните противень в духовку и запекайте еще 10-15 минут, пока кальмары не станут мягкими, а овощи не приобретут золотистую корочку.
  9. Достаньте блюдо из духовки, дайте немного остыть и украсьте свежей рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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