Не игнорируйте правило 4 часов: как сэкономить и обезопасить воду из-под крана

Во многих европейских странах питьевая вода из-под крана - обычное дело. Она проходит строгий контроль качества, что делает её безопасной для здоровья. Такой способ потребления воды не только экономичен, но и экологичен: он обходится в сто раз дешевле, чем покупка бутилированной воды, и не создаёт пластиковых отходов.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Однако, чтобы полностью обезопасить себя, стоит соблюдать простое правило. Речь идёт о "правиле четырёх часов". Оно гласит, что если кран не использовали более четырёх часов, перед употреблением воды нужно дать ей стечь в течение нескольких секунд, пока она не станет холодной.

Почему это важно? Дело в том, что застоявшаяся вода может содержать бактерии или мелкие частицы, которые оседают в трубах, особенно в старых системах. Слив такой воды помогает избежать возможных проблем со здоровьем, пишет snubnisperky.cz.

Особенно полезно следовать этому правилу в домах со старыми металлическими трубами или в районах с высокой минерализацией воды. Это снизит риск размножения бактерий, таких как легионелла, которые могут накапливаться в закрытых системах горячего водоснабжения.

Не стоит просто выливать первую слитую воду. Её можно использовать для полива растений, мытья полов или посуды. Это поможет сэкономить ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду.

Следование "правилу четырёх часов" не требует больших усилий, но может значительно повысить безопасность потребления воды. Это простой, но эффективный способ ответственного использования одного из самых ценных ресурсов планеты.

Уточнения

Водопроводная вода (проточная вода, вода из городского водопровода, городского водоснабжения) — вода, поступающая для потребления из крана, доставляется в дома коммунальным предприятием по водоснабжению.

