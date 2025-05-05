Шашлык не как у всех: на мангале готовят печенку — и она восхитительна

Когда привычный шашлык уже приелся, на сцену выходит неожиданная звезда — свиная печенка. Да-да, не спешите морщиться: на мангале она превращается в нежную, ароматную закуску с пикантной ноткой. Простая в приготовлении, бюджетная и эффектная — именно то, что нужно для дачного эксперимента.
Печенка на углях приятно удивит даже тех, кто обычно проходит мимо субпродуктов. Главное — правильно её подготовить и не забыть о кусочках сала, которые делают вкус особенно сочным.
Свиная печень — 500 г
Соленое сало — 200 г
Репчатый лук — 150 г
Сушеные пряные травы — 1 ч. л.
Соль и черный перец — по вкусу
1. Подготовка печени.
Очистите продукт от плёнок и сосудов, нарежьте средними кубиками. Залейте подсоленной холодной водой на 1 час — так уйдёт лишняя горечь.
2. Маринад.
Слейте воду, переложите печень в миску. Добавьте крупно нарезанный лук, травы, соль и перец. Перемешайте и оставьте ещё на 1 час мариноваться.
3. Угли — без пламени!
Подготовьте мангал: дайте углям прогореть до беловатого налета. Это сигнал, что жар готов. Огонь тут не нужен — только ровное тепло.
4. Сборка шампуров.
Сало нарежьте тонко. Промокните печень бумажным полотенцем и чередуйте на шампурах с луком и салом.
5. Обжарка.
Разложите шампуры над мангалом. Жарьте 20-25 минут, часто поворачивая. Ищите ту самую румяную корочку — она подскажет, что всё готово.
Свиная печенка на мангале — это блюдо с характером. Оно доказывает, что вкусно не всегда значит дорого. Смело предлагайте гостям — удивление и аппетит вам обеспечены!
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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