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Шашлык не как у всех: на мангале готовят печенку — и она восхитительна

2:07
Еда

Когда привычный шашлык уже приелся, на сцену выходит неожиданная звезда — свиная печенка. Да-да, не спешите морщиться: на мангале она превращается в нежную, ароматную закуску с пикантной ноткой. Простая в приготовлении, бюджетная и эффектная — именно то, что нужно для дачного эксперимента.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Печенка на углях приятно удивит даже тех, кто обычно проходит мимо субпродуктов. Главное — правильно её подготовить и не забыть о кусочках сала, которые делают вкус особенно сочным.

Что понадобится на 4 порции:

  • Свиная печень — 500 г

  • Соленое сало — 200 г

  • Репчатый лук — 150 г

  • Сушеные пряные травы — 1 ч. л.

  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка печени.
Очистите продукт от плёнок и сосудов, нарежьте средними кубиками. Залейте подсоленной холодной водой на 1 час — так уйдёт лишняя горечь.

2. Маринад.
Слейте воду, переложите печень в миску. Добавьте крупно нарезанный лук, травы, соль и перец. Перемешайте и оставьте ещё на 1 час мариноваться.

3. Угли — без пламени!
Подготовьте мангал: дайте углям прогореть до беловатого налета. Это сигнал, что жар готов. Огонь тут не нужен — только ровное тепло.

4. Сборка шампуров.
Сало нарежьте тонко. Промокните печень бумажным полотенцем и чередуйте на шампурах с луком и салом.

5. Обжарка.
Разложите шампуры над мангалом. Жарьте 20-25 минут, часто поворачивая. Ищите ту самую румяную корочку — она подскажет, что всё готово.

Свиная печенка на мангале — это блюдо с характером. Оно доказывает, что вкусно не всегда значит дорого. Смело предлагайте гостям — удивление и аппетит вам обеспечены!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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