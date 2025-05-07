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Не выбрасывайте кожуру авокадо: 5 хитростей для здоровья и красоты, о которых вы не знали

3:04
Еда

Кожура авокадо, которую мы часто выбрасываем, содержит множество полезных веществ и может стать ценным дополнением к вашему рациону. Несмотря на горький вкус, она обладает высокой питательной ценностью и может оказывать положительное влияние на здоровье.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авокадо

Эксперты подтверждают, что кожура авокадо безопасна в употреблении. Она защищает плод от преждевременного созревания и содержит важные биоактивные соединения. Кожура авокадо богата витаминами, антиоксидантами, фенолами и флавоноидами. Чем темнее цвет кожуры, тем выше концентрация полезных веществ.

Исследования показывают, что экстракты кожуры авокадо обладают мощной антиоксидантной активностью, сравнимой с синтетическими веществами, такими как BHT. Эти экстракты также проявляют антибактериальные свойства, что делает их перспективными для использования в качестве натуральных консервантов в косметике.

Местное применение мази с экстрактом кожуры авокадо улучшает увлажненность кожи, повышает уровень коллагена и эластичность. Наилучшие результаты показало использование 10% концентрации экстракта. Противовоспалительные соединения в кожуре помогают бороться с хроническим воспалением, которое ускоряет старение кожи и способствует появлению морщин, пишет timesofindia.indiatimes.com.

Кожура авокадо богата пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника.

В кожуре авокадо содержатся витамины С и Е, а также минералы, такие как калий, магний, железо, кальций, фосфор и каротиноиды. Эти вещества укрепляют иммунную систему, защищают клетки от повреждений, поддерживают здоровье костей, мышц, нервной системы и глаз.

Кожуру авокадо можно употреблять в виде пасты или порошка. Вот несколько способов ее использования:

1. Паста или порошок:

  • Высушите кожуру в микроволновке при 200-250 °F в течение часа, затем измельчите в порошок.
  • Добавляйте порошок в смузи, соусы, заправки или выпечку.

2. В кулинарии:

  • Смешайте немного кожуры с фруктами для салатов или других блюд.

3. Натуральное удобрение:

  • Высушенную и измельченную кожуру добавьте в почву для обогащения ее питательными веществами.

4. Компост:

  • Добавьте кожуру в компостную кучу для создания питательного компоста.

5. Скраб для лица:

  • Используйте внутреннюю часть кожуры для мягкого отшелушивания кожи. Масла и питательные вещества помогут увлажнить и напитать кожу.

Таким образом, кожура авокадо — это ценный источник питательных веществ, который можно легко включить в свой рацион и уход за собой.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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