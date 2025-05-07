Не выбрасывайте кожуру авокадо: 5 хитростей для здоровья и красоты, о которых вы не знали

Кожура авокадо, которую мы часто выбрасываем, содержит множество полезных веществ и может стать ценным дополнением к вашему рациону. Несмотря на горький вкус, она обладает высокой питательной ценностью и может оказывать положительное влияние на здоровье.
Эксперты подтверждают, что кожура авокадо безопасна в употреблении. Она защищает плод от преждевременного созревания и содержит важные биоактивные соединения. Кожура авокадо богата витаминами, антиоксидантами, фенолами и флавоноидами. Чем темнее цвет кожуры, тем выше концентрация полезных веществ.
Исследования показывают, что экстракты кожуры авокадо обладают мощной антиоксидантной активностью, сравнимой с синтетическими веществами, такими как BHT. Эти экстракты также проявляют антибактериальные свойства, что делает их перспективными для использования в качестве натуральных консервантов в косметике.
Местное применение мази с экстрактом кожуры авокадо улучшает увлажненность кожи, повышает уровень коллагена и эластичность. Наилучшие результаты показало использование 10% концентрации экстракта. Противовоспалительные соединения в кожуре помогают бороться с хроническим воспалением, которое ускоряет старение кожи и способствует появлению морщин, пишет timesofindia.indiatimes.com.
Кожура авокадо богата пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника.
В кожуре авокадо содержатся витамины С и Е, а также минералы, такие как калий, магний, железо, кальций, фосфор и каротиноиды. Эти вещества укрепляют иммунную систему, защищают клетки от повреждений, поддерживают здоровье костей, мышц, нервной системы и глаз.
Кожуру авокадо можно употреблять в виде пасты или порошка. Вот несколько способов ее использования:
1. Паста или порошок:
2. В кулинарии:
3. Натуральное удобрение:
4. Компост:
5. Скраб для лица:
Таким образом, кожура авокадо — это ценный источник питательных веществ, который можно легко включить в свой рацион и уход за собой.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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