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Секреты идеального барбекю: как соль на углях может изменить ваше приготовление мяса

2:29
Еда

Соль — это не только ключевой ингредиент для приготовления и подачи жареного мяса, но и уголь может извлечь из нее пользу.

Шашлык с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шашлык с овощами

Для того чтобы приготовить отличное барбекю, не обязательно тратить большие деньги на самое современное и сложное оборудование. Важнее всего иметь качественные ингредиенты и владеть техникой. Если у вас нет четких идей, лучше следовать советам экспертов и внимательно наблюдать за работой профессионалов. Есть один интересный прием, который может привлечь ваше внимание: бросайте соль прямо на угли, а не только на мясо.

Этот метод более распространен в странах Латинской Америки, таких как Чили и Аргентина, где культура барбекю и готовки на огне развита особенно сильно. Это может удивить даже американцев, хотя в некоторых регионах США существуют свои традиции приготовления барбекю. Однако важно помнить, что процесс бросания соли в огонь должен контролироваться пожарными службами, напоминает ubytovaniopocno. cz.

Существует четыре основные причины добавлять соль в угли во время жарки на гриле:

  1. Снижение вероятности возгораний. При жарке мяса на гриле жир может капать на угли, вызывая вспышки пламени, которые не только портят блюдо, но и представляют опасность. Соль поглощает жир и помогает стабилизировать температуру. Это особенно важно для рыбы и овощей, которые также могут выделять жир, особенно если их готовят с маслом или маринадами.
  2. Уменьшение дыма. Соль помогает снизить риск внезапного появления дыма на углях. Легкий дымок может добавить блюду пикантности, но избыток дыма может испортить вкус и негативно сказаться на здоровье.
  3. Равномерное распределение тепла. Добавление соли на угли способствует более равномерному распределению тепла. Это создает стабильный источник тепла без горячих и холодных зон, что упрощает процесс приготовления и позволяет лучше контролировать степень готовности продуктов.
  4. Облегчение уборки. Соль, попадая на поверхность гриля или барбекю вместе с углями, помогает предотвратить накопление жира и других загрязнений. После использования гриля чистка становится менее трудоемкой, так как грязь не успевает въесться в поверхность.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Барбекю́ (англ. и фр. barbecue, сокр. BBQ) - способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя;
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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