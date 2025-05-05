Китайское пиво наступает: как изменилась пивная карта России

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что в магазине стало подозрительно много китайского пива - вам не кажется. Поставки из Китая выросли почти вдвое всего за несколько месяцев. И это не просто случайный всплеск, а закономерный эффект нового закона.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

В чём дело

С 1 января 2025 года в России резко выросли акцизы на пиво, ввозимое из "недружественных" стран. Если раньше это был символический налог в 0,1 евро за литр, то теперь — 1 евро. В 10 раз больше.

Результат не заставил себя ждать: импорт из Европы и США просел, а на его место пришли поставки из Китая, где таких ограничений нет. За 2024 год объём ввоза китайского пива вырос в 1,9 раза, сообщает URA. RU.

Сколько сейчас в России импортного пива

Очень мало. По данным аналитиков Nielsen, на импорт приходится всего 4,1%. Всё остальное — отечественное производство, и доля локального пива продолжает расти.

Почему китайское пиво стало выгодным

Россия перешла к политике замещения и "дружественного импорта". Так что производители из Китая оказались в нужное время в нужном месте. По сути, сейчас китайское пиво - это новый "импортозаместитель", хоть и со своей спецификой.

Что происходит с российскими пивзаводами

Они не теряются. По данным Росалкогольтабакконтроля, в стране уже больше двух тысяч пивоварен. Это и крупные предприятия, и крафтовые мини-производства. Рынок обелился, а локализация производства стала новой нормой.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

