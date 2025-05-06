Немецкий ответ оливье: салат с колбасой, который заходит с первого укуса

Плотный, яркий и пикантный — этот салат словно сошёл со стола в баварской пивной. Варено-копчёная колбаса, маринованные огурчики и пряный соус на основе горчицы создают насыщенный вкус с лёгкой остринкой. А если подать его с ржаным хлебом или гренками — получится идеальная закуска к пиву.
Основное:
Варено-копчёная колбаса — 150 г
Маринованные огурцы — 2 шт. (около 100 г)
Сыр — 100 г
Красный лук — 1 шт.
Петрушка и укроп — по 5 веточек
Заправка:
Майонез — 2 ст. л.
Сметана (10-15%) — 2 ст. л.
Горчица (лучше зернистая) — 1 ч. л.
Яблочный уксус — 1 ч. л.
Соль и перец — по вкусу
Для подачи:
Ржаные сухарики
Подготовка. Лук очистите, зелень промойте и обсушите. По желанию замаринуйте лук в воде с уксусом — он станет мягче, но останется хрустящим.
Нарезка. Колбасу, сыр и огурцы нарежьте тонкой соломкой, лук — перьями, зелень мелко порубите.
Заправка. В миске соедините майонез, сметану, горчицу и уксус. Приправьте по вкусу.
Сборка. Смешайте всё в салатнике и тщательно перемешайте.
Подача. Посыпьте ржаными сухариками и подавайте сразу или дайте настояться 10-15 минут.
Хочется полегче? Замените майонез на греческий йогурт, а сыр — на нежирный. Получится не менее вкусно, но заметно легче.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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