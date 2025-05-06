Немецкий ответ оливье: салат с колбасой, который заходит с первого укуса

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Плотный, яркий и пикантный — этот салат словно сошёл со стола в баварской пивной. Варено-копчёная колбаса, маринованные огурчики и пряный соус на основе горчицы создают насыщенный вкус с лёгкой остринкой. А если подать его с ржаным хлебом или гренками — получится идеальная закуска к пиву.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Что понадобится (на 4 порции):

Основное:

Варено-копчёная колбаса — 150 г

Маринованные огурцы — 2 шт. (около 100 г)

Сыр — 100 г

Красный лук — 1 шт.

Петрушка и укроп — по 5 веточек

Заправка:

Майонез — 2 ст. л.

Сметана (10-15%) — 2 ст. л.

Горчица (лучше зернистая) — 1 ч. л.

Яблочный уксус — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Для подачи:

Ржаные сухарики

Как готовить:

Подготовка. Лук очистите, зелень промойте и обсушите. По желанию замаринуйте лук в воде с уксусом — он станет мягче, но останется хрустящим. Нарезка. Колбасу, сыр и огурцы нарежьте тонкой соломкой, лук — перьями, зелень мелко порубите. Заправка. В миске соедините майонез, сметану, горчицу и уксус. Приправьте по вкусу. Сборка. Смешайте всё в салатнике и тщательно перемешайте. Подача. Посыпьте ржаными сухариками и подавайте сразу или дайте настояться 10-15 минут.

Хочется полегче? Замените майонез на греческий йогурт, а сыр — на нежирный. Получится не менее вкусно, но заметно легче.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

