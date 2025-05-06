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Немецкий ответ оливье: салат с колбасой, который заходит с первого укуса

1:46
Еда

Плотный, яркий и пикантный — этот салат словно сошёл со стола в баварской пивной. Варено-копчёная колбаса, маринованные огурчики и пряный соус на основе горчицы создают насыщенный вкус с лёгкой остринкой. А если подать его с ржаным хлебом или гренками — получится идеальная закуска к пиву.

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Что понадобится (на 4 порции):

Основное:

  • Варено-копчёная колбаса — 150 г

  • Маринованные огурцы — 2 шт. (около 100 г)

  • Сыр — 100 г

  • Красный лук — 1 шт.

  • Петрушка и укроп — по 5 веточек

Заправка:

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Сметана (10-15%) — 2 ст. л.

  • Горчица (лучше зернистая) — 1 ч. л.

  • Яблочный уксус — 1 ч. л.

  • Соль и перец — по вкусу

Для подачи:

  • Ржаные сухарики

Как готовить:

  1. Подготовка. Лук очистите, зелень промойте и обсушите. По желанию замаринуйте лук в воде с уксусом — он станет мягче, но останется хрустящим.

  2. Нарезка. Колбасу, сыр и огурцы нарежьте тонкой соломкой, лук — перьями, зелень мелко порубите.

  3. Заправка. В миске соедините майонез, сметану, горчицу и уксус. Приправьте по вкусу.

  4. Сборка. Смешайте всё в салатнике и тщательно перемешайте.

  5. Подача. Посыпьте ржаными сухариками и подавайте сразу или дайте настояться 10-15 минут.

Хочется полегче? Замените майонез на греческий йогурт, а сыр — на нежирный. Получится не менее вкусно, но заметно легче.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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