Вкус императорского двора: паштет и котлеты с секретом из XVIII века

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Как здорово, что повара при дворах и в трактирах не только умели готовить, но и вели свои кулинарные записи. Благодаря этим записям мы можем не просто попробовать старинные блюда, но и буквально прикоснуться к эпохе.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шницели

Закуска по вкусу Екатерины II: печёночный паштет

Во времена императрицы особенно ценились холодные закуски. Одной из любимиц Екатерины стала печеночная — сытная, нежная, с лёгкой пикантностью.

Что потребуется:

Говяжья печень

Белый сдобный хлеб (сухари)

Репчатый лук

Гусиный жир

Соль, чёрный молотый перец

Варёное яйцо

Зелёный лук

Как готовить:

Печень промыть, очистить от плёнок и запечь в фольге или отварить с овощами (лук, морковь, корень петрушки). Сухари замочить в холодной кипячёной воде и отжать. Лук обжарить в гусином жире до прозрачности. Печень и хлеб пропустить через мясорубку, добавить жареный лук, соль, перец. Всё взбить вилкой до однородности. Сформировать лепёшки. Сверху — кружок варёного яйца и щепотка зелёного лука.

Подача: холодной, с ржаным хлебом и огурчиком — закуска достойная императорского стола.

Котлеты, влюбившие Пушкина: история "Пожарских"

Это блюдо — не просто кулинарный хит, а настоящая гастрономическая легенда. Всё началось с куриной хитрости…

Царь однажды остановился в трактире в Осташкове и попросил телячьи котлеты. Телятины не оказалось, и хозяйка — Дарья Пожарская — решилась на уловку: приготовила котлеты из курицы. Блюдо оказалось таким вкусным, что его тут же окрестили "Пожарскими", и они вошли в меню царской кухни.

Позже, в том же трактире, ими восторгался сам Пушкин.

Ингредиенты:

Куриное мясо

Нутряной жир

Черствый белый хлеб

Сливки

Яйца

Белый хлеб для панировки

Сливочное и растительное масло

Приготовление:

Мясо с жиром перекрутить, добавить хлеб, замоченный в сливках. Всё снова перемолоть, приправить, вымесить и взбить до пышности. Сформировать котлеты, обмакнуть в яйцо и обвалять в мелко нарезанном подсушенном хлебе. Обжарить до румяности, довести до готовности в духовке.

Результат: сочные, ароматные котлеты с хрустящей корочкой — блюдо, достойное корон и стихов.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

