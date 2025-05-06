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Вкус императорского двора: паштет и котлеты с секретом из XVIII века

2:31
Еда

Как здорово, что повара при дворах и в трактирах не только умели готовить, но и вели свои кулинарные записи. Благодаря этим записям мы можем не просто попробовать старинные блюда, но и буквально прикоснуться к эпохе.

Шницели
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шницели

Закуска по вкусу Екатерины II: печёночный паштет

Во времена императрицы особенно ценились холодные закуски. Одной из любимиц Екатерины стала печеночная — сытная, нежная, с лёгкой пикантностью.

Что потребуется:

  • Говяжья печень

  • Белый сдобный хлеб (сухари)

  • Репчатый лук

  • Гусиный жир

  • Соль, чёрный молотый перец

  • Варёное яйцо

  • Зелёный лук

Как готовить:

  1. Печень промыть, очистить от плёнок и запечь в фольге или отварить с овощами (лук, морковь, корень петрушки).

  2. Сухари замочить в холодной кипячёной воде и отжать.

  3. Лук обжарить в гусином жире до прозрачности.

  4. Печень и хлеб пропустить через мясорубку, добавить жареный лук, соль, перец. Всё взбить вилкой до однородности.

  5. Сформировать лепёшки. Сверху — кружок варёного яйца и щепотка зелёного лука.

Подача: холодной, с ржаным хлебом и огурчиком — закуска достойная императорского стола.

Котлеты, влюбившие Пушкина: история "Пожарских"

Это блюдо — не просто кулинарный хит, а настоящая гастрономическая легенда. Всё началось с куриной хитрости…

Царь однажды остановился в трактире в Осташкове и попросил телячьи котлеты. Телятины не оказалось, и хозяйка — Дарья Пожарская — решилась на уловку: приготовила котлеты из курицы. Блюдо оказалось таким вкусным, что его тут же окрестили "Пожарскими", и они вошли в меню царской кухни.

Позже, в том же трактире, ими восторгался сам Пушкин.

Ингредиенты:

  • Куриное мясо

  • Нутряной жир

  • Черствый белый хлеб

  • Сливки

  • Яйца

  • Белый хлеб для панировки

  • Сливочное и растительное масло

Приготовление:

  1. Мясо с жиром перекрутить, добавить хлеб, замоченный в сливках.

  2. Всё снова перемолоть, приправить, вымесить и взбить до пышности.

  3. Сформировать котлеты, обмакнуть в яйцо и обвалять в мелко нарезанном подсушенном хлебе.

  4. Обжарить до румяности, довести до готовности в духовке.

Результат: сочные, ароматные котлеты с хрустящей корочкой — блюдо, достойное корон и стихов.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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