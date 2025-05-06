Вкус императорского двора: паштет и котлеты с секретом из XVIII века

Как здорово, что повара при дворах и в трактирах не только умели готовить, но и вели свои кулинарные записи. Благодаря этим записям мы можем не просто попробовать старинные блюда, но и буквально прикоснуться к эпохе.
Во времена императрицы особенно ценились холодные закуски. Одной из любимиц Екатерины стала печеночная — сытная, нежная, с лёгкой пикантностью.
Что потребуется:
Говяжья печень
Белый сдобный хлеб (сухари)
Репчатый лук
Гусиный жир
Соль, чёрный молотый перец
Варёное яйцо
Зелёный лук
Как готовить:
Печень промыть, очистить от плёнок и запечь в фольге или отварить с овощами (лук, морковь, корень петрушки).
Сухари замочить в холодной кипячёной воде и отжать.
Лук обжарить в гусином жире до прозрачности.
Печень и хлеб пропустить через мясорубку, добавить жареный лук, соль, перец. Всё взбить вилкой до однородности.
Сформировать лепёшки. Сверху — кружок варёного яйца и щепотка зелёного лука.
Подача: холодной, с ржаным хлебом и огурчиком — закуска достойная императорского стола.
Это блюдо — не просто кулинарный хит, а настоящая гастрономическая легенда. Всё началось с куриной хитрости…
Царь однажды остановился в трактире в Осташкове и попросил телячьи котлеты. Телятины не оказалось, и хозяйка — Дарья Пожарская — решилась на уловку: приготовила котлеты из курицы. Блюдо оказалось таким вкусным, что его тут же окрестили "Пожарскими", и они вошли в меню царской кухни.
Позже, в том же трактире, ими восторгался сам Пушкин.
Ингредиенты:
Куриное мясо
Нутряной жир
Черствый белый хлеб
Сливки
Яйца
Белый хлеб для панировки
Сливочное и растительное масло
Приготовление:
Мясо с жиром перекрутить, добавить хлеб, замоченный в сливках.
Всё снова перемолоть, приправить, вымесить и взбить до пышности.
Сформировать котлеты, обмакнуть в яйцо и обвалять в мелко нарезанном подсушенном хлебе.
Обжарить до румяности, довести до готовности в духовке.
Результат: сочные, ароматные котлеты с хрустящей корочкой — блюдо, достойное корон и стихов.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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