Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычное сало любят многие, то "генеральское" вызывает настоящий восторг. Нежное, с тонкими прослойками мяса, оно похоже на лампасы — возможно, отсюда и пошло его гордое название.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Это деликатесный продукт — из одной свиньи выходит всего около 4 килограммов такого сала, поэтому его особенно ценят гурманы и хозяйки, которые знают толк в хорошей закуске.

Что понадобится:

Сало с мясной прослойкой — 1 кг

Горчица — 60-70 г

Чеснок — 40-50 г

Молотый чёрный и душистый перец

Копчёная паприка

Лавровый лист — 5-6 шт.

Соевый соус — несколько капель

Соль — 25 г на литр воды

Этапы приготовления:

1. Вымачивание

Сначала вымочите сало в прохладной воде с солью (25 г на 1 литр) — 4-6 часов. Это сделает его мягче и уберёт лишнюю влагу и запах.

2. Подготовка и маринад

Достаньте сало, промокните насухо полотенцем. Затем натрите смесью:

горчицы

чеснока

чёрного и душистого перца

копчёной паприки

пары капель соевого соуса

Разрежьте сало так, чтобы можно было сложить его пополам кожей наружу. Внутрь положите лавровые листы. Оставьте мариноваться на 4-6 часов — можно в холодильнике.

3. Запекание

Заверните сало в фольгу и запекайте в духовке 40 минут при 190 °C. После — откройте фольгу и проверьте: если корочка не подрумянилась, оставьте ещё на 10-12 минут при 200 °C.

На выходе вы получите сочное, ароматное и пикантное сало с красивым срезом — идеальную закуску, которую можно подать с хлебом, соленьями и, конечно, рюмкой холодной водки.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

