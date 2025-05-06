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Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол

1:57
Еда

Если обычное сало любят многие, то "генеральское" вызывает настоящий восторг. Нежное, с тонкими прослойками мяса, оно похоже на лампасы — возможно, отсюда и пошло его гордое название.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Это деликатесный продукт — из одной свиньи выходит всего около 4 килограммов такого сала, поэтому его особенно ценят гурманы и хозяйки, которые знают толк в хорошей закуске.

Что понадобится:

  • Сало с мясной прослойкой — 1 кг

  • Горчица — 60-70 г

  • Чеснок — 40-50 г

  • Молотый чёрный и душистый перец

  • Копчёная паприка

  • Лавровый лист — 5-6 шт.

  • Соевый соус — несколько капель

  • Соль — 25 г на литр воды

Этапы приготовления:

1. Вымачивание

Сначала вымочите сало в прохладной воде с солью (25 г на 1 литр) — 4-6 часов. Это сделает его мягче и уберёт лишнюю влагу и запах.

2. Подготовка и маринад

Достаньте сало, промокните насухо полотенцем. Затем натрите смесью:

  • горчицы

  • чеснока

  • чёрного и душистого перца

  • копчёной паприки

  • пары капель соевого соуса

Разрежьте сало так, чтобы можно было сложить его пополам кожей наружу. Внутрь положите лавровые листы. Оставьте мариноваться на 4-6 часов — можно в холодильнике.

3. Запекание

Заверните сало в фольгу и запекайте в духовке 40 минут при 190 °C. После — откройте фольгу и проверьте: если корочка не подрумянилась, оставьте ещё на 10-12 минут при 200 °C.

На выходе вы получите сочное, ароматное и пикантное сало с красивым срезом — идеальную закуску, которую можно подать с хлебом, соленьями и, конечно, рюмкой холодной водки.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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