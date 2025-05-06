Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол

Если обычное сало любят многие, то "генеральское" вызывает настоящий восторг. Нежное, с тонкими прослойками мяса, оно похоже на лампасы — возможно, отсюда и пошло его гордое название.
Это деликатесный продукт — из одной свиньи выходит всего около 4 килограммов такого сала, поэтому его особенно ценят гурманы и хозяйки, которые знают толк в хорошей закуске.
Сало с мясной прослойкой — 1 кг
Горчица — 60-70 г
Чеснок — 40-50 г
Молотый чёрный и душистый перец
Копчёная паприка
Лавровый лист — 5-6 шт.
Соевый соус — несколько капель
Соль — 25 г на литр воды
Сначала вымочите сало в прохладной воде с солью (25 г на 1 литр) — 4-6 часов. Это сделает его мягче и уберёт лишнюю влагу и запах.
Достаньте сало, промокните насухо полотенцем. Затем натрите смесью:
горчицы
чеснока
чёрного и душистого перца
копчёной паприки
пары капель соевого соуса
Разрежьте сало так, чтобы можно было сложить его пополам кожей наружу. Внутрь положите лавровые листы. Оставьте мариноваться на 4-6 часов — можно в холодильнике.
Заверните сало в фольгу и запекайте в духовке 40 минут при 190 °C. После — откройте фольгу и проверьте: если корочка не подрумянилась, оставьте ещё на 10-12 минут при 200 °C.
На выходе вы получите сочное, ароматное и пикантное сало с красивым срезом — идеальную закуску, которую можно подать с хлебом, соленьями и, конечно, рюмкой холодной водки.
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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