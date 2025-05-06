Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле

Ничто так не объединяет простоту и пользу, как обычное яйцо. Варёное, пашот, запечённое или омлет — оно всегда выручит: и на завтрак, и в салате, и в выпечке. Но дело не только в удобстве: яйцо — это мини-концентрат здоровья в скорлупе.
Разделять их — всё равно что отрезать половину пользы. В желтке много нужных жиров и около 17% белка, а в белке — вода и аминокислоты. Вместе они образуют идеальную формулу для восстановления мышц и поддержки энергии. Холестерин в желтке есть, но его всего 5,2% — и он практически не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови, как считалось раньше.
Боязнь холестерина из желтка давно устарела. Главное — не жарить его в масле каждый день. Лучше варить, запекать или готовить пашот. Так сохраняется максимум полезных веществ без трансжиров.
Если не переедать и разнообразить рацион, одно яйцо в день — отличный выбор. Это безопасно, сбалансировано и помогает покрыть потребность в белке, витаминах A, D, E, B12, железе, цинке и селене.
Благодаря белку и жирам, яйцо даёт чувство сытости. Это особенно полезно тем, кто хочет контролировать аппетит и калории — с яйцом меньше тянет на перекусы.
Яйца — один из немногих продуктов с лютеином и зеаксантином. Эти антиоксиданты защищают глаза от возрастных изменений, включая дегенерацию сетчатки.
Варёные — идеальный способ сохранить все питательные вещества без лишнего жира.
Пашот — нежные и диетические, готовятся в воде без масла.
Омлет - добавьте овощи, и получите полноценный приём пищи.
Запечённые — яйца в формочках с зеленью и специями — и вкусно, и красиво.
На пару или гриле — редкий, но отличный способ сделать завтрак необычным.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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