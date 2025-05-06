Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто так не объединяет простоту и пользу, как обычное яйцо. Варёное, пашот, запечённое или омлет — оно всегда выручит: и на завтрак, и в салате, и в выпечке. Но дело не только в удобстве: яйцо — это мини-концентрат здоровья в скорлупе.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца

1. Желток + белок: работает только в паре

Разделять их — всё равно что отрезать половину пользы. В желтке много нужных жиров и около 17% белка, а в белке — вода и аминокислоты. Вместе они образуют идеальную формулу для восстановления мышц и поддержки энергии. Холестерин в желтке есть, но его всего 5,2% — и он практически не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови, как считалось раньше.

2. Желток не враг

Боязнь холестерина из желтка давно устарела. Главное — не жарить его в масле каждый день. Лучше варить, запекать или готовить пашот. Так сохраняется максимум полезных веществ без трансжиров.

3. Одного яйца в день достаточно

Если не переедать и разнообразить рацион, одно яйцо в день — отличный выбор. Это безопасно, сбалансировано и помогает покрыть потребность в белке, витаминах A, D, E, B12, железе, цинке и селене.

4. Яйца надолго утоляют голод

Благодаря белку и жирам, яйцо даёт чувство сытости. Это особенно полезно тем, кто хочет контролировать аппетит и калории — с яйцом меньше тянет на перекусы.

5. Поддерживают зрение

Яйца — один из немногих продуктов с лютеином и зеаксантином. Эти антиоксиданты защищают глаза от возрастных изменений, включая дегенерацию сетчатки.

Как есть яйца с пользой (и вкусом)

Варёные — идеальный способ сохранить все питательные вещества без лишнего жира.

Пашот — нежные и диетические, готовятся в воде без масла.

Омлет - добавьте овощи, и получите полноценный приём пищи.

Запечённые — яйца в формочках с зеленью и специями — и вкусно, и красиво.

На пару или гриле — редкий, но отличный способ сделать завтрак необычным.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

