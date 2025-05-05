Малосольная скумбрия за 15 минут: гости просят добавки, не зная, как просто это делается

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия — не просто рыба, а гастрономический универсал. Она украсит завтрак с блинами, станет главным героем ужина с картошечкой и луком, а ещё - идеальной закуской к пиву. Но засолить её так, чтобы получилось нежно, ароматно и быстро? Легко! Главное — знать несколько проверенных способов и не бояться экспериментов.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Копчёная скумбрия

Какая соль подойдёт

Идеальный вариант — не йодированная соль среднего помола. Крупная растворяется слишком долго, а мелкая может просолить рыбу неравномерно.

Пропорции и время

На 500 г рыбы берут 25 г соли. Хотите интереснее — добавьте 5-10 г сахара. А вот время засолки зависит от разделки:

Куски на кости: 2 ч при комнатной температуре

Филе с кожей: 1-1,5 ч

Филе без кожи: 45-50 мин

Небольшие кусочки: 15-20 мин

Целиком: до суток в холодильнике

Способы засолки

Сухой посол — самый быстрый. Просто обваляйте куски скумбрии в соли и оставьте в зиплоке на 2 часа.

Пряный посол — добавьте к соли сахар и любимые пряности: перец, лавровый лист, кориандр, семена горчицы, фенхеля или укропа.

Азиатский стиль — 200 г соевого соуса, имбирь, чеснок, соль, сахар и немного чили. Это уже маринад, но вкус — восторг!

В рассоле — подойдёт для порционных кусочков. 3 ст. л. соли и 1,5 ст. л. сахара на 1 л воды, плюс специи — и через 6-8 часов в холодильнике рыба готова.

С укропом — изысканный вариант. Присыпьте филе солью, сахаром и укропом, сбрызните водкой, заверните как рулет в пергамент и выдержите 4 часа.

Идеи для подачи

С блинами (можно с ржаной мукой)

На тёплой картошке с маслом

В лаваше с укропом и сметаной

В суши или на рисовых шариках

С салатом из фенхеля и яблока

Быстрые советы

Не размораживайте скумбрию полностью — слегка подмороженная легче режется.

Стелите бумажные полотенца на доску при разделке — это спасёт от запаха и грязи.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

