Малосольная скумбрия за 15 минут: гости просят добавки, не зная, как просто это делается

Скумбрия — не просто рыба, а гастрономический универсал. Она украсит завтрак с блинами, станет главным героем ужина с картошечкой и луком, а ещё - идеальной закуской к пиву. Но засолить её так, чтобы получилось нежно, ароматно и быстро? Легко! Главное — знать несколько проверенных способов и не бояться экспериментов.
Идеальный вариант — не йодированная соль среднего помола. Крупная растворяется слишком долго, а мелкая может просолить рыбу неравномерно.
На 500 г рыбы берут 25 г соли. Хотите интереснее — добавьте 5-10 г сахара. А вот время засолки зависит от разделки:
Куски на кости: 2 ч при комнатной температуре
Филе с кожей: 1-1,5 ч
Филе без кожи: 45-50 мин
Небольшие кусочки: 15-20 мин
Целиком: до суток в холодильнике
Сухой посол — самый быстрый. Просто обваляйте куски скумбрии в соли и оставьте в зиплоке на 2 часа.
Пряный посол — добавьте к соли сахар и любимые пряности: перец, лавровый лист, кориандр, семена горчицы, фенхеля или укропа.
Азиатский стиль — 200 г соевого соуса, имбирь, чеснок, соль, сахар и немного чили. Это уже маринад, но вкус — восторг!
В рассоле — подойдёт для порционных кусочков. 3 ст. л. соли и 1,5 ст. л. сахара на 1 л воды, плюс специи — и через 6-8 часов в холодильнике рыба готова.
С укропом — изысканный вариант. Присыпьте филе солью, сахаром и укропом, сбрызните водкой, заверните как рулет в пергамент и выдержите 4 часа.
С блинами (можно с ржаной мукой)
На тёплой картошке с маслом
В лаваше с укропом и сметаной
В суши или на рисовых шариках
С салатом из фенхеля и яблока
Не размораживайте скумбрию полностью — слегка подмороженная легче режется.
Стелите бумажные полотенца на доску при разделке — это спасёт от запаха и грязи.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.
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