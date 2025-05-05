Цена сладкая, но не спешите покупать: что не так с дешёвым мясом на рынке

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

На прилавки Болгарии вновь поступит более 200 тонн импортной баранины — аккурат перед праздником Святого Георгия. Такое количество прогнозируют в Национальной овцеводческой и козоводческой ассоциации.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Но всё ли так радужно с этим "праздничным" мясом?

Остатки с Пасхи — на майские

Как рассказал президент НОКА Симеон Караколев в интервью НОВА, большая часть этого мяса — замороженное. Причём завезено оно было ещё к Пасхе:

"800 тонн баранины пришло из-за рубежа, включая ЕС. Сейчас добавится ещё минимум 200 тонн. То есть уже около 1000 тонн импорта. Это и есть насмешка над покупателями — продавать замороженное мясо под видом свежего".

Особо он отметил поставки из Новой Зеландии. По его словам, такая продукция даже не имеет обязательной маркировки, и цена её "упала" ниже 15 левов за килограмм — при том, что закупочная стоимость составляет около 6 долларов. Подозрительно дёшево для "свежей" баранины, не правда ли?

Болгарское мясо — дороже, но честнее

В то время как на витринах красуется "новозеландская баранина без печати", местное мясо имеет всю необходимую маркировку, розовый цвет и стоит значительно дороже — от 25 до 28 левов за килограмм. Зато и происхождение, и свежесть подтверждены.

Проблема в том, что дешёвое импортное мясо сбивает цены на рынке и вводит потребителей в заблуждение.

Покупая "дешёвую свежесть", можно получить годами хранившийся в морозилке продукт, выданный за товар первой свежести. А между строк — потерю доверия к рынку, честным производителям и даже к самому празднику.

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу. Мясо молодого ягнёнка называется ягнятина (до 1 года).



