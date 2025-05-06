Лук, который не заставит плакать: он заставит просить добавки

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо не просто красиво смотрится на тарелке — оно ещё и отлично сочетается почти с любыми основными блюдами, будь то мясо, рыба или овощи. Луковые "чашечки" с аппетитной начинкой из бекона, сыра и хлебных крошек станут ярким акцентом на вашем столе.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаршированный лук

Что понадобится

Лук (крупные головки, очищенные) — 4 шт.

Куриный бульон — половина стакана

Бекон (нарезанный мелкими кубиками) — 120 г

Белый хлеб (раскрошенный) — 2 ломтика

Твёрдый сыр (натёртый) — 1 стакан

Петрушка (рубленая) — 2 ст. ложки

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Разогрейте духовку до 220°C. Аккуратно удалите середину из каждой луковицы (это удобно делать чайной ложечкой). Получившиеся "лукошки" поставьте в жаропрочную форму с бортиками, срежем вверх. На дно формы налейте бульон, накройте всё фольгой и отправьте в духовку на 20 минут — пусть лук станет мягким. Достаньте форму, аккуратно уберите жидкость, а луковые чашечки верните обратно. Пока лук печётся, займитесь начинкой. В сковороде на среднем огне слегка обжарьте бекон. Добавьте порубленные серединки лука, обжаривайте вместе 10-15 минут, пока смесь не станет золотистой. Снимите с плиты, всыпьте хлебные крошки, половину сыра и петрушку. Посолите, поперчите и всё тщательно перемешайте. Заполните луковые чашечки начинкой, посыпьте оставшимся сыром. Верните в духовку и запекайте ещё 20-25 минут, пока сыр сверху не станет золотистым.

И всё - эффектная закуска готова! Можно подавать горячей или слегка остывшей.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

