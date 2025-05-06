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Лук, который не заставит плакать: он заставит просить добавки

1:55
Еда

Это блюдо не просто красиво смотрится на тарелке — оно ещё и отлично сочетается почти с любыми основными блюдами, будь то мясо, рыба или овощи. Луковые "чашечки" с аппетитной начинкой из бекона, сыра и хлебных крошек станут ярким акцентом на вашем столе.

Фаршированный лук
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаршированный лук

Что понадобится

  • Лук (крупные головки, очищенные) — 4 шт.

  • Куриный бульон — половина стакана

  • Бекон (нарезанный мелкими кубиками) — 120 г

  • Белый хлеб (раскрошенный) — 2 ломтика

  • Твёрдый сыр (натёртый) — 1 стакан

  • Петрушка (рубленая) — 2 ст. ложки

  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 220°C. Аккуратно удалите середину из каждой луковицы (это удобно делать чайной ложечкой). Получившиеся "лукошки" поставьте в жаропрочную форму с бортиками, срежем вверх. На дно формы налейте бульон, накройте всё фольгой и отправьте в духовку на 20 минут — пусть лук станет мягким.
  2. Достаньте форму, аккуратно уберите жидкость, а луковые чашечки верните обратно.
  3. Пока лук печётся, займитесь начинкой. В сковороде на среднем огне слегка обжарьте бекон. Добавьте порубленные серединки лука, обжаривайте вместе 10-15 минут, пока смесь не станет золотистой. Снимите с плиты, всыпьте хлебные крошки, половину сыра и петрушку. Посолите, поперчите и всё тщательно перемешайте.
  4. Заполните луковые чашечки начинкой, посыпьте оставшимся сыром. Верните в духовку и запекайте ещё 20-25 минут, пока сыр сверху не станет золотистым.

И всё - эффектная закуска готова! Можно подавать горячей или слегка остывшей.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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