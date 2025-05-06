Лук, который не заставит плакать: он заставит просить добавки

Это блюдо не просто красиво смотрится на тарелке — оно ещё и отлично сочетается почти с любыми основными блюдами, будь то мясо, рыба или овощи. Луковые "чашечки" с аппетитной начинкой из бекона, сыра и хлебных крошек станут ярким акцентом на вашем столе.
Лук (крупные головки, очищенные) — 4 шт.
Куриный бульон — половина стакана
Бекон (нарезанный мелкими кубиками) — 120 г
Белый хлеб (раскрошенный) — 2 ломтика
Твёрдый сыр (натёртый) — 1 стакан
Петрушка (рубленая) — 2 ст. ложки
Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
И всё - эффектная закуска готова! Можно подавать горячей или слегка остывшей.
Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.
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