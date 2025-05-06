Необычный способ приготовления цуккини: сырный кляр и золотистая корочка

Цуккини — это универсальный овощ, который можно использовать в самых разных блюдах. Его можно жарить на гриле, запекать, тушить или варить, например, в супе. В сезон гриля цуккини особенно популярны, но их можно готовить круглый год.
Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт цуккини, который точно понравится вашим близким. Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру овощей и насыщенный вкус сыра, создавая уникальный контраст.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте цуккини горячими, украсив свежей зеленью. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует ваших гостей.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
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