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Необычный способ приготовления цуккини: сырный кляр и золотистая корочка

1:59
Еда

Цуккини — это универсальный овощ, который можно использовать в самых разных блюдах. Его можно жарить на гриле, запекать, тушить или варить, например, в супе. В сезон гриля цуккини особенно популярны, но их можно готовить круглый год.

Жареные цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные цуккини

Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт цуккини, который точно понравится вашим близким. Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру овощей и насыщенный вкус сыра, создавая уникальный контраст.

Ингредиенты:

  • 2 средних цуккини;
  • 5 яиц;
  • 100 г тёртого сыра (например, чеддер или мимолет);
  • Орегано, копчёная паприка;
  • Соль, перец;
  • Панировочные сухари и мука для обсыпки;
  • Растопленное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовка цуккини: вымойте их и слегка поскребите вилкой, чтобы смягчить кожицу. Отрежьте концы и разрежьте цуккини вдоль на полоски толщиной около 1 см. Посыпьте солью и оставьте на тарелке.
  2. Приготовление сырного кляра: натрите сыр на мелкой тёрке. Разбейте в миску 4-5 яиц и взбейте их до лёгкой и воздушной консистенции. Добавьте сыр и тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной и густой. Если кляр получается слишком жидким, можно добавить немного муки.
  3. Обжарка: разогрейте масло на сковороде. Промокните цуккини бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Обваляйте ломтики в смеси муки и панировочных сухарей, затем окуните их в кляр и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые цуккини на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте цуккини горячими, украсив свежей зеленью. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу и порадует ваших гостей.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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