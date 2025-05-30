Летний десерт из 3 ингредиентов, который сделает жару приятной — попробуйте этот трюк

Если за окном стоит зной, а хочется чего-то лёгкого и вкусного, этот десерт — именно то, что нужно! Легкий, освежающий и невероятно вкусный, с этим десертом не составит труда справиться даже новичку на кухне.
200 г клубники (или других ягод на ваш выбор)
400 г греческого йогурта (желательно с высокой жирностью)
3-4 ст. ложки гранолы или мюсли
Подготовка клубники. Нарежьте клубнику на небольшие кусочки (по желанию, можно использовать другие ягоды — малина, черника, всё, что вам нравится!).
Создание основы. Выложите 400 г греческого йогурта на лист пергамента, распределив его ровным слоем толщиной примерно в 1 см. Помните, что для этого десерта лучше использовать густой йогурт с высокой жирностью.
Добавление начинки. Посыпьте йогурт ягодами и добавьте 3-4 ст. ложки гранолы или мюсли для текстуры. Если хотите, можно добавить немного меда или шоколада для дополнительного вкуса.
Заморозка. Отправьте будущий десерт в морозильник на 5-6 часов, чтобы йогурт затвердел.
Дегустация. Когда десерт замёрзнет, ломайте его на крупные куски и наслаждайтесь! Легко, быстро и супер вкусно!
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.
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