Летний десерт из 3 ингредиентов, который сделает жару приятной — попробуйте этот трюк

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если за окном стоит зной, а хочется чего-то лёгкого и вкусного, этот десерт — именно то, что нужно! Легкий, освежающий и невероятно вкусный, с этим десертом не составит труда справиться даже новичку на кухне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Ингредиенты

200 г клубники (или других ягод на ваш выбор)

400 г греческого йогурта (желательно с высокой жирностью)

3-4 ст. ложки гранолы или мюсли

Пошаговый процесс

Подготовка клубники. Нарежьте клубнику на небольшие кусочки (по желанию, можно использовать другие ягоды — малина, черника, всё, что вам нравится!). Создание основы. Выложите 400 г греческого йогурта на лист пергамента, распределив его ровным слоем толщиной примерно в 1 см. Помните, что для этого десерта лучше использовать густой йогурт с высокой жирностью. Добавление начинки. Посыпьте йогурт ягодами и добавьте 3-4 ст. ложки гранолы или мюсли для текстуры. Если хотите, можно добавить немного меда или шоколада для дополнительного вкуса. Заморозка. Отправьте будущий десерт в морозильник на 5-6 часов, чтобы йогурт затвердел. Дегустация. Когда десерт замёрзнет, ломайте его на крупные куски и наслаждайтесь! Легко, быстро и супер вкусно!

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы.

