Желтый киви против зелёного: чем они отличаются, какой вкуснее и какой лучше для здоровья

Выбор между зеленым и желтым киви может показаться сложным, ведь каждый из них обладает своими уникальными характеристиками. Мякоть, вкус, полезные свойства — все это разнится, но, следуя простым советам, вы сможете сделать правильный выбор.
Киви — это не просто популярный фрукт на прилавках магазинов, но и настоящий фаворит среди полезных перекусов. Его кисло-сладкий вкус и экзотические нотки делают его незаменимым ингредиентом для многих блюд. Однако при покупке киви многие сталкиваются с дилеммой: какой сорт выбрать?
Зеленый и желтый киви: два разных мира
Несмотря на различия в происхождении и вкусовых качествах, оба сорта киви обладают уникальными полезными свойствами.
Какой киви выбрать: зеленый или желтый?
Под бархатистой кожурой киви скрывается настоящая сокровищница витаминов и минералов. Этот фрукт — настоящий чемпион по содержанию витамина С. По данным Huffington Post, всего один киви обеспечивает 85% суточной нормы этого важного антиоксиданта. Витамин С укрепляет иммунную систему и защищает клетки от повреждений.
Кроме того, киви содержит фермент актинидин, который помогает переваривать белки. Это делает его отличным дополнением к белковым блюдам.
Желтый киви отличается более сладким вкусом и содержит немного больше витамина C. Его мякоть более мягкая и сочная, что делает его идеальным для смузи и десертов.
Зеленый киви, напротив, содержит больше клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровье кишечника. К тому же, его кожура также богата витаминами и минералами, поэтому ее рекомендуется есть вместе с мякотью, пишет modenavoltapagina.it.
Как правильно хранить и использовать киви?
Чтобы сохранить все полезные свойства киви, важно правильно его хранить. Незрелые плоды лучше держать при комнатной температуре. Это позволит им дозреть естественным образом, не теряя своих питательных качеств.
Зрелые киви следует хранить в холодильнике, в отделении для овощей. Так они сохранят свою свежесть и аромат на более длительный срок. Важно помнить, что киви не следует хранить рядом с фруктами, такими как яблоки или бананы, которые выделяют этилен и ускоряют процесс созревания.
Если вы хотите ускорить созревание киви, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком. Этилен, выделяемый яблоком, ускорит процесс созревания фрукта.
Не забывайте, что киви следует употреблять в пищу как можно скорее после созревания. Это позволит вам насладиться всеми его полезными свойствами и насладиться ярким вкусом.
Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).
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