Меньше канцерогенов, больше вкуса: как уменьшить вред от шашлыка

Шашлык — неотъемлемая часть отдыха на природе и дачи, но как бы мы ни любили его, стоит помнить, что это не самый полезный выбор. Привлекательный, но и опасный — вот такой он, наш любимый шашлык. Существуют и полезные стороны, и риски, о которых стоит знать.

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Польза шашлыка: что делает его менее вредным

Животный белок и аминокислоты — шашлык является отличным источником этих важных элементов, необходимых для клеток и организма в целом. Витамины и минералы — он содержит жирорастворимые витамины A, E, D, группы B, а также железо. Без этих компонентов сложно поддерживать здоровье. Метод приготовления на углях — мясо теряет много жира, становясь менее калорийным, чем если бы его запекали в духовке.

Вред шашлыка: не всё так просто

Канцерогенные вещества — жир, попадая на угли, образует бензпирены, которые затем проникают в мясо, увеличивая риск онкологических заболеваний. Корочка на мясе — эта корочка, хотя и хрустящая, является местом скопления канцерогенов и опасных аминов. Недожаренное мясо — если шашлык плохо прожарен, в нём могут остаться бактерии, опасные для пищеварения.

Кто должен избегать шашлыка

Те, кто не ел мясо долгое время — для таких людей шашлык может стать настоящим шоком для организма. Проблемы с холестерином — шашлык из-за большого содержания жира не подходит для людей с повышенным уровнем холестерина. Заболевания пищеварительной системы и сердца — если есть проблемы с желудком или с сердечно-сосудистой системой, от шашлыка лучше отказаться. Подагра — для людей с подагрой мясо, особенно жареное, может быть противопоказано.

Совет: если вы хотите сохранить традицию шашлыка, но не нанести вред своему организму, лучше готовить его из рыбы или птицы.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

