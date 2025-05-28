Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доходность вот-вот упадёт: куда срочно перевести деньги, чтобы не потерять проценты
Вода вместо еды: жена Цекало удивила подписчиков пустым холодильником
Как всего 2 порции рыбы в неделю могут продлить вашу жизнь на 42% — вот что выяснили ученые
Когда гены спорят с историей: кого ДНК считает русским, а кто только притворяется
Запах, который клопы не переносят: одна капля — и они исчезают
7% населения — это всё ещё бедные: как изменилась ситуация в Башкирии
Живи на стиле: рубашка, которая отобьёт каждую потраченную копейку
Стёкла в машине снова запотели: причина может быть совсем не там, где вы ищете
Неожиданные друзья: 7 пород собак, которые не обидят даже самую вредную кошку

Хотите сохранить здоровье? Эти кулинарные сочетания лучше оставить в прошлом

1:58
Еда

Задумывались ли вы, что некоторые комбинации продуктов, даже если они кажутся вкусными, могут навредить вашему здоровью? Оказывается, не все сочетания одинаково полезны. Прочитайте, от каких неудачных комбинаций лучше воздержаться, чтобы избежать неприятных последствий.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

1. Макароны с мясом — кулинарное удовольствие с последствиями

Макароны с мясом — это классика, но если часто их есть, последствия могут быть неприятными. Это сочетание может вызвать вздутие живота и тяжесть в желудке. Любите пасту с мясом? Иногда лучше делать перерыв.

2. Сыр и помидоры — коварная парочка для ваших суставов

Кажется, что сыр с помидорами — идеальная закуска. Но кислоты в томатах вступают в реакцию с кальцием в сыре, что может привести к образованию отложений в суставах и болям. Лучше избегать этого сочетания, чтобы не столкнуться с проблемами.

3. Рыба с молоком — как гарантированный рецепт для несварения

Молоко мешает выработке желудочного сока, который необходим для переваривания рыбы. Это сочетание может вызвать дискомфорт, боль в животе и несварение. Лучше подождать с молоком после рыбы, если не хотите портить себе аппетит.

4. Картофель с мясом — тяжесть, которая портит удовольствие от еды

Хотя картошка и мясо — это сытное и вкусное сочетание, оно вызывает тяжесть в желудке. Диетологи советуют сначала съесть картошку, а мясо лучше оставить на потом — через 20-30 минут.

5. Молоко и выпечка — вкусно, но вредно для вашего желудка

Булочка с молоком — кто откажется от такого удовольствия? Но это сочетание может привести к изжоге и брожению в желудке. Лучше наслаждаться выпечкой без молока, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Как всего 2 порции рыбы в неделю могут продлить вашу жизнь на 42% — вот что выяснили ученые
Когда гены спорят с историей: кого ДНК считает русским, а кто только притворяется
Запах, который клопы не переносят: одна капля — и они исчезают
7% населения — это всё ещё бедные: как изменилась ситуация в Башкирии
Живи на стиле: рубашка, которая отобьёт каждую потраченную копейку
Стёкла в машине снова запотели: причина может быть совсем не там, где вы ищете
Неожиданные друзья: 7 пород собак, которые не обидят даже самую вредную кошку
Зумеры бросились выращивать растения: неожиданное хобби покорило молодёжь
Запретный список для садовода: растения, которые гарантируют шершневое нашествие
Марокко открывает всё больше возможностей для туристов и обгоняет в этом Египет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.