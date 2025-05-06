Размокший фруктовый пирог – в прошлом: 2 способа получения идеально хрустящей выпечки

Как сохранить хрустящую корочку на дне пирога? Известный кондитер Меркотт поделилась с нами простым, но эффективным способом предотвратить размокание коржа от сочной фруктовой начинки.
Каждый, кто хотя бы раз пробовал испечь фруктовый пирог, сталкивался с неприятной проблемой: основа пирога становится мягкой и теряет свою хрустящую текстуру из-за выделяющегося сока. Ревень, клубника или абрикосы могут быть настолько сочными, что вместо аппетитного пирога с золотистой корочкой вы получаете нечто, напоминающее размокшую кашу.
Чтобы избежать этой неприятности, некоторые советуют посыпать дно пирога небольшим количеством миндальной муки. Это может сработать, если фрукты не слишком сочные, но чаще всего такой метод оказывается недостаточно эффективным.
Меркотт, эксперт по выпечке и ведущая шоу "Лучший кондитер", предлагает более надежное решение. В своих рецептах фруктовых пирогов она акцентирует внимание на важном этапе — гидроизоляции теста. Этот метод создает защитный барьер, который предотвращает намокание коржа при контакте с сочными фруктами или кремовой начинкой, пишет cuisine.journaldesfemmes.fr.
Теперь, благодаря советам Меркотт, вы можете забыть о размокших пирогах и наслаждаться хрустящей корочкой на каждом кусочке. Ваши пироги будут выглядеть как произведения искусства и радовать своим вкусом. Осталось только выбрать между яичной смазкой и шоколадным трафаретом, или попробовать оба метода одновременно!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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