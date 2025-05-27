Больше никаких однотипных блюд: как засолить рыбу, чтобы она стала незабываемой на вашем столе

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Засолить красную рыбу в домашних условиях — это не только просто, но и невероятно вкусно! Приготовление такого деликатеса требует точности и правильных пропорций. Пошаговый рецепт, который откроет вам секрет идеальной домашней засолки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Что потребуется для засолки

1 кг красной рыбы (лосось, форель или другая)

2 столовые ложки соли

1 чайная ложка черного перца (лучше свежемолотого)

1 столовая ложка сахара

10 веточек укропа

Пошаговый процесс

Подготовка смеси. В небольшой емкости смешайте соль, перец и сахар. Перемешайте до однородной массы. Обработка рыбы. Очистите филе рыбы от косточек, промойте и просушите бумажным полотенцем. Натрите рыбу с обеих сторон подготовленной смесью специй. Засолка. Положите рыбу в герметичную емкость, посыпьте укропом и закройте. Поставьте рыбу в холодильник на 4 часа, чтобы она хорошенько промариновалась.

Через 4 часа у вас будет невероятно вкусная, ароматная красная рыба, готовая к употреблению. Сама по себе или в составе салатов, бутербродов — она всегда окажется на высоте!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

