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Больше никаких однотипных блюд: как засолить рыбу, чтобы она стала незабываемой на вашем столе

1:19
Еда

Засолить красную рыбу в домашних условиях — это не только просто, но и невероятно вкусно! Приготовление такого деликатеса требует точности и правильных пропорций. Пошаговый рецепт, который откроет вам секрет идеальной домашней засолки.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Что потребуется для засолки

  • 1 кг красной рыбы (лосось, форель или другая)

  • 2 столовые ложки соли

  • 1 чайная ложка черного перца (лучше свежемолотого)

  • 1 столовая ложка сахара

  • 10 веточек укропа

Пошаговый процесс

  1. Подготовка смеси. В небольшой емкости смешайте соль, перец и сахар. Перемешайте до однородной массы.

  2. Обработка рыбы. Очистите филе рыбы от косточек, промойте и просушите бумажным полотенцем. Натрите рыбу с обеих сторон подготовленной смесью специй.

  3. Засолка. Положите рыбу в герметичную емкость, посыпьте укропом и закройте. Поставьте рыбу в холодильник на 4 часа, чтобы она хорошенько промариновалась.

Через 4 часа у вас будет невероятно вкусная, ароматная красная рыба, готовая к употреблению. Сама по себе или в составе салатов, бутербродов — она всегда окажется на высоте!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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