Баклажаны с фаршем — почему это лучше любой запеканки? Проверьте сами

Когда наступает время для экспериментов с баклажанами, стандартные рецепты, вроде запеканки или жареных баклажанов, уже не кажутся такими интересными. Вот вам не совсем обычный способ приготовить эти овощи: с фаршем, в сочетании с ароматным томатным соусом и растопленным сыром. Это блюдо не только вкусное, но и изысканное — идеально для ужина в кругу семьи или для удивления гостей!
2 баклажана
200-250 г фарша (по вашему выбору)
5 ст. л растительного масла
1 луковица
2 зубчика чеснока
7-8 ст. л томатного соуса
200 мл горячей воды
Сыр, соль и специи по вкусу
Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны продольными пластинами. Выложите их на противень и смажьте растительным маслом, приправив солью и перцем. Запекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке около 20 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся.
Готовим фарш. Нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и готовьте до его полной готовности. Когда фарш будет готов, добавьте измельчённый чеснок и томатный соус, тщательно перемешайте.
Собираем блюдо. На противень с запечёнными баклажанами выкладывайте слои: сначала слой баклажанов, затем слой фарша. Повторяйте, пока все ингредиенты не будут использованы. Последний слой — тертый сыр, который придаст блюду особую золотистую корочку.
Запеканка в духовке. В форму для запеканки добавьте воду, томатный соус, специи и немного масла. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте баклажаны с фаршем 20 минут.
Готово! Это блюдо просто создано для тех, кто ценит сочетание овощей с мясом. Мягкие баклажаны, ароматный фарш и сыр, который плавится на верхушке — настоящая гастрономическая симфония.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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