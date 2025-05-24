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Баклажаны с фаршем — почему это лучше любой запеканки? Проверьте сами

2:15
Еда

Когда наступает время для экспериментов с баклажанами, стандартные рецепты, вроде запеканки или жареных баклажанов, уже не кажутся такими интересными. Вот вам не совсем обычный способ приготовить эти овощи: с фаршем, в сочетании с ароматным томатным соусом и растопленным сыром. Это блюдо не только вкусное, но и изысканное — идеально для ужина в кругу семьи или для удивления гостей!

Баклажаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Баклажаны

Ингредиенты

  • 2 баклажана

  • 200-250 г фарша (по вашему выбору)

  • 5 ст. л растительного масла

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 7-8 ст. л томатного соуса

  • 200 мл горячей воды

  • Сыр, соль и специи по вкусу

Пошаговый процесс

  1. Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны продольными пластинами. Выложите их на противень и смажьте растительным маслом, приправив солью и перцем. Запекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке около 20 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся.

  2. Готовим фарш. Нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и готовьте до его полной готовности. Когда фарш будет готов, добавьте измельчённый чеснок и томатный соус, тщательно перемешайте.

  3. Собираем блюдо. На противень с запечёнными баклажанами выкладывайте слои: сначала слой баклажанов, затем слой фарша. Повторяйте, пока все ингредиенты не будут использованы. Последний слой — тертый сыр, который придаст блюду особую золотистую корочку.

  4. Запеканка в духовке. В форму для запеканки добавьте воду, томатный соус, специи и немного масла. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте баклажаны с фаршем 20 минут.

Готово! Это блюдо просто создано для тех, кто ценит сочетание овощей с мясом. Мягкие баклажаны, ароматный фарш и сыр, который плавится на верхушке — настоящая гастрономическая симфония.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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