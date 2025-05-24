Баклажаны с фаршем — почему это лучше любой запеканки? Проверьте сами

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда наступает время для экспериментов с баклажанами, стандартные рецепты, вроде запеканки или жареных баклажанов, уже не кажутся такими интересными. Вот вам не совсем обычный способ приготовить эти овощи: с фаршем, в сочетании с ароматным томатным соусом и растопленным сыром. Это блюдо не только вкусное, но и изысканное — идеально для ужина в кругу семьи или для удивления гостей!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Баклажаны

Ингредиенты

2 баклажана

200-250 г фарша (по вашему выбору)

5 ст. л растительного масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

7-8 ст. л томатного соуса

200 мл горячей воды

Сыр, соль и специи по вкусу

Пошаговый процесс

Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны продольными пластинами. Выложите их на противень и смажьте растительным маслом, приправив солью и перцем. Запекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке около 20 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Готовим фарш. Нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и готовьте до его полной готовности. Когда фарш будет готов, добавьте измельчённый чеснок и томатный соус, тщательно перемешайте. Собираем блюдо. На противень с запечёнными баклажанами выкладывайте слои: сначала слой баклажанов, затем слой фарша. Повторяйте, пока все ингредиенты не будут использованы. Последний слой — тертый сыр, который придаст блюду особую золотистую корочку. Запеканка в духовке. В форму для запеканки добавьте воду, томатный соус, специи и немного масла. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте баклажаны с фаршем 20 минут.

Готово! Это блюдо просто создано для тех, кто ценит сочетание овощей с мясом. Мягкие баклажаны, ароматный фарш и сыр, который плавится на верхушке — настоящая гастрономическая симфония.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

