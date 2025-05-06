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Торт без выпечки на крекерах с маскарпоне и джемом — секрет идеального десерта, который удивит гостей

2:38
Еда

Этот торт — гармоничное сочетание сладости и хрустящей текстуры, дополненное лёгкой кислинкой фруктового джема. Каждый кусочек этого десерта дарит истинное наслаждение, и от него очень быстро ничего не остаётся!

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пирог

В ожидании прихода гостей, можно приготовить торт за день, чтобы он успел настояться. Для этого рецепта потребуется всего несколько ингредиентов и минута для смешивания. Единственный минус — придется подождать несколько часов, пока десерт охладится и станет идеальным. Но терпение окупается, ведь каждый кусочек этого лакомства — настоящее удовольствие для вкусовых рецепторов.

Торт без выпечки на крекерах

Бисквитные торты могут быть изысканными, но их приготовление требует времени. Здесь же всё гораздо проще. Хрустящая корочка достигается за счёт использования крекеров, которые размягчаются под тяжестью начинки. Их солоноватый вкус идеально сочетается со сладкой карамелью, сливочным маскарпоне и кислым мармеладом из чёрной смородины.

Этот десерт невероятно прост в приготовлении. Каждый сможет его повторить! Он отлично подходит для особых случаев, семейных праздников или уютных чаепитий, уверены авторы ubytovaniopocno.cz.

Ингредиенты:

  • около 200-300 г солёных крекеров,
  • 220 г джема из чёрной смородины,
  • 400 г маскарпоне,
  • 3-4 столовые ложки карамели,
  • 200 мл охлаждённых взбитых сливок,
  • горсть фисташек,
  • стручок ванили,
  • щепотка соли,
  • миндальные хлопья.

Приготовление

  1. Взбейте сливки до пышной пены и аккуратно введите маскарпоне. Когда смесь станет воздушной, добавьте семена ванили, карамель и щепотку соли.
  2. Выстелите дно формы размером примерно 20x20 см бумагой для выпечки.
  3. Сформируйте основу из крекеров и смажьте её 1/3 смородинового джема.
  4. Сверху вылейте треть крема. Затем снова повторите в том же порядке: крекеры, джем и сливочный крем с маскарпоне.
  5. Сверху торт можно украсить миндальными хлопьями и раскрошенным печеньем.
  6. Торт должен настояться в холодильнике несколько часов, а ещё лучше — всю ночь.

Этот простой и вкусный торт без выпечки готов. Разрезав его на кусочки, вы услышите восхищённые возгласы своих гостей. Наслаждайтесь!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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