В этом рецепте нет мяса, но он стал любимым на всех пикниках: картошка на шампурах

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык с углей — это классика, но что если вы хотите чем-то удивить и добавить в меню нечто особенное? Вместо мяса можно запечь картошку с салом на шампурах. Да, вы не ослышались, картошка на шампурах — это не просто вкусно, это настоящий гастрономический шедевр!

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Ингредиенты

Картофель

Сало

Репчатый лук

Соль

Специи по вкусу

Чеснок

Растительное масло

Пошаговый процесс

Подготовка картофеля. Начните с картошки. Хорошо промойте её, очистите и нарежьте круглыми ломтями. Чем тоньше, тем лучше — картофель будет быстрее готовиться и равномерно пропечётся. Лук на кольца. Нарежьте репчатый лук кольцами. Он добавит блюду пикантности и сладковатую нотку при запекании. Сало с шкуркой. Нарежьте сало мелкими кусочками, уберите шкурку — чтобы сало стало мягким и пропитало овощи. Маринад для овощей и сала. В миске смешайте соль, специи, растительное масло и немного чеснока. Это маринад для овощей и сала. Погрузите туда картошку, лук и сало, тщательно перемешайте, чтобы они хорошо пропитались. Нанизываем на шампуры. На шампуры поочередно нанизываем картошку, сало и лук, чередуя их. Этот процесс сам по себе уже предвещает что-то вкусное. Запекание на мангале. Оберните шампуры в фольгу и запекайте на мангале до тех пор, пока картошка не станет мягкой. После этого снимите фольгу и продолжайте готовить, пока все ингредиенты не станут золотисто-румяными.

Готово! Картошка с салом на шампурах — это не просто ужин, это праздник вкуса, который на 100% заменит традиционный шашлык. Внешне красиво, а на вкус — непередаваемо вкусно!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

