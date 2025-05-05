Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день

Your browser does not support the audio element. Еда

Масло — привычный ингредиент на каждой кухне. Мы жарим на нём, тушим, добавляем в салаты. Но за простым названием "растительное масло" может скрываться настоящий источник проблем для здоровья.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Почему это важно

По данным Национальной медицинской библиотеки США, при нагревании или повторном использовании некоторых масел выделяются опасные соединения — альдегиды и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества связаны с воспалением, повреждением ДНК, заболеваниями лёгких и даже раком.

Масла, которых лучше избегать

Канола (рапсовое) масло

Часто производится из ГМО-сырья, проходит рафинацию с использованием высоких температур и растворителей вроде гексана. Это может привести к образованию трансжиров и окисленных соединений.

Соевое масло

Богато омега-6, нестабильно при нагревании и тоже обычно производится с применением гексана. Избыток омега-6 вызывает воспаления в организме.

Кукурузное масло

Подвержено окислению, особенно при жарке. Часто содержит остатки химикатов и имеет высокий уровень омега-6, что связано с риском ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Масло из хлопковых семян

Производится из несъедобного растения, может содержать токсины, влияющие на печень и репродуктивную систему.

Рафинированное подсолнечное и сафлоровое масла

При перегреве выделяют альдегиды и свободные радикалы, вредные для сердца. Также часто проходят обесцвечивание, дезодорацию и химическую очистку.

Обычное "растительное масло"

Как правило, это смесь недорогих масел (кукурузного, соевого и др.), насыщенная трансжирами и продуктами окисления.

Многократный разогрев масла — особенно на сковороде — ускоряет образование токсинов и разрушает полезные компоненты. Выбор в пользу холодного отжима, отказ от повторного нагрева и умеренное потребление помогут снизить риски.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".



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