Хотите вкусную окрошку? Замените один ингредиент на фрукт, и все будут просить рецепт

Жаркие дни требуют лёгких и освежающих блюд, и что может быть лучше, чем окрошка? Этот холодный суп прекрасно утоляет жажду и насыщает, не перегружая организм тяжёлой пищей. Но что если добавить один особенный ингредиент, чтобы окрошка заиграла новыми вкусами?

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Как сделать окрошку ещё более аппетитной

Обычно окрошка состоит из классических ингредиентов: квас или кефир, мясо, варёные яйца, картофель, огурцы, редис, лук и зелень. Но одна маленькая деталь может преобразить даже это знакомое блюдо.

Добавьте яблоко. Да, именно яблоко! Зелёное, с лёгкой кислинкой, оно идеально сочетает свежесть с пикантной кислинкой, что придаёт окрошке совершенно новый вкус. Яблоко придаст не только яркую кислинку, но и лёгкую сладость, а его хрустящая текстура добавит приятное ощущение при каждом глотке.

Как правильно добавить яблоко в окрошку

Выберите зелёное яблоко — оно идеально подойдёт для окрошки благодаря своей кислинке. Нарежьте фрукт соломкой. Смешайте яблоко с остальными нарезанными ингредиентами. Залейте смесь квасом или кефиром, и — вуаля! Ваша окрошка готова!

И вот вам результат: освежающее, с тонкой кислинкой, лёгкой сладостью и хрустящей текстурой, которая придаёт супу совершенно новый вкус. Такой рецепт не только порадует ваш желудок, но и удивит гостей!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

