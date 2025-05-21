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Хотите вкусную окрошку? Замените один ингредиент на фрукт, и все будут просить рецепт

Еда

Жаркие дни требуют лёгких и освежающих блюд, и что может быть лучше, чем окрошка? Этот холодный суп прекрасно утоляет жажду и насыщает, не перегружая организм тяжёлой пищей. Но что если добавить один особенный ингредиент, чтобы окрошка заиграла новыми вкусами?

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Как сделать окрошку ещё более аппетитной

Обычно окрошка состоит из классических ингредиентов: квас или кефир, мясо, варёные яйца, картофель, огурцы, редис, лук и зелень. Но одна маленькая деталь может преобразить даже это знакомое блюдо.

Добавьте яблоко. Да, именно яблоко! Зелёное, с лёгкой кислинкой, оно идеально сочетает свежесть с пикантной кислинкой, что придаёт окрошке совершенно новый вкус. Яблоко придаст не только яркую кислинку, но и лёгкую сладость, а его хрустящая текстура добавит приятное ощущение при каждом глотке.

Как правильно добавить яблоко в окрошку

  1. Выберите зелёное яблоко — оно идеально подойдёт для окрошки благодаря своей кислинке.

  2. Нарежьте фрукт соломкой.

  3. Смешайте яблоко с остальными нарезанными ингредиентами.

  4. Залейте смесь квасом или кефиром, и — вуаля! Ваша окрошка готова!

И вот вам результат: освежающее, с тонкой кислинкой, лёгкой сладостью и хрустящей текстурой, которая придаёт супу совершенно новый вкус. Такой рецепт не только порадует ваш желудок, но и удивит гостей!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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