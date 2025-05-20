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Пельмени, которые не варят и не жарят: способ, с котором даже магазинные станут вкусными

3:07
Еда

Пельмени — классика домашнего стола, но многие готовят их по старинке: варят или жарят. Однако есть способ сделать их ещё более вкусными, не прибегая к привычным методам. Тушеные пельмени — это настоящее открытие для гурманов. Попробуйте этот простой, но невероятно вкусный способ готовки, и ваши пельмени точно выйдут на новый уровень.

Пельмени
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Почему тушить пельмени — это гениально

Тушение пельменей в соусе — это не только вкусно, но и гораздо полезнее, чем жарка. Вместо того чтобы лишать пельмени сочности, вы сохраняете их мягкими и насыщенными ароматами соуса. В этом процессе пельмени как бы впитывают в себя все вкусы, становясь ещё более аппетитными. При этом не нужно стоять у плиты, мешая их или следя, чтобы они не подгорели. Просто всё "запечатывается" в кастрюле или сковороде с крышкой, и через 25 минут у вас получается настоящее кулинарное волшебство.

Как готовить магазинные пельмени по этому методу

  1. Подготовка овощей. Начнем с овощей. Натрите 200 г моркови на средней тёрке и нарежьте 300 г репчатого лука полукольцами. Эти овощи создадут основу для соуса, который придаст пельменям невероятный вкус. Обжаривайте их на сковороде с небольшим количеством масла, помешивая, около 8 минут. Овощи должны слегка подрумяниться, но не пережариться. За минуту до завершения добавьте измельчённый зубчик чеснока — это придаст аромату "финальный штрих".

  2. Создание соуса. Теперь самое интересное — добавляем томатную пасту. Для этого возьмите 2 столовые ложки пасты, разведите их водой, добавив немного соли и любимых специй (например, чёрный перец, базилик или орегано). Когда соус начнёт закипать, аромат будет просто потрясающим! Можно добавить и немного сахара, чтобы сбалансировать кислинку томата.

  3. Тушение пельменей. Когда соус начнёт бурлить, добавьте в сковороду 300 г размороженных пельменей. Важно, чтобы пельмени были разморожены, так они быстрее прогреются и впитают все ароматы соуса. Закрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь до среднего и оставляем тушиться примерно на 25 минут. В процессе тушения пельмени пропитаются соусом и станут мягкими, а соус чуть загустеет и получит насыщенный вкус.

Идеальный результат

Когда время выйдет, снимите сковороду с огня. Откройте крышку — и перед вами будет горячая тарелка пельменей, которые вобрали в себя все ароматы и вкус соуса. Они будут нежными, сочными, с легким кисло-сладким оттенком от томатного соуса, и, конечно же, с ароматом чеснока и специй. Это блюдо выглядит гораздо интереснее и сытнее, чем стандартные вареные или жареные пельмени.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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