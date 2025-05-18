Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание: как правильно выбрать добавки для достижения своих целей
Ваша губка для раковины умирает? Этот способ воскресит её за 15 минут
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники
На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х
Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе
Трава, которая спасет ваш сад от вредителей и придаст блюдам вкус — и это не магия
Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых

Обычный чай не спасет, а вот с этим сочетанием уснёте моментально

1:41
Еда

Чай перед сном — это не всегда гарантия крепкого сна. Многие боятся, что он подарит бодрость, а не расслабление. Но если немного изменить рецепт, можно получить напиток, который не только не разбудит, но и поможет расслабиться и погрузиться в сон.

чай с липой
Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай с липой

Рецепты для успокаивающего чая

  1. Хмель — не только для пива! Это растение с удивительными расслабляющими свойствами. Даже небольшое количество хмеля в чая сделает напиток идеальным для вечернего расслабления. Плюс к этому — его приятный аромат и нежный вкус, которые идеально подойдут для спокойного вечера.

  2. Куркума. Успокаивающий эффект куркумы известен не всем, но это действительно мощное средство для снятия напряжения. Несколько щепоток этой специи в чашке чая не только расслабляют, но и полезны для здоровья. Оказавшись в сочетании с другими травами, куркума придаст напитку особую легкость и вкус.

  3. Мята и мелисса. Эти растения давно зарекомендовали себя как лучшие друзья спокойного сна. Их мягкий аромат и вкус создают неповторимую атмосферу расслабления, а регулярное потребление помогает настроиться на вечерний отдых. Мелисса с мятой — классика жанра, проверенная временем и опытными любителями чая.

Попробуйте добавить эти компоненты в вечерний чай, и он станет вашим верным помощником в достижении глубокого и качественного сна. С такими добавками чай не только не разбудит, но и поможет расслабиться, погрузиться в спокойствие и отдохнуть.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники
На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х
Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе
Трава, которая спасет ваш сад от вредителей и придаст блюдам вкус — и это не магия
Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых
Сухие и тусклые волосы? Попробуйте это, и они засияют как никогда
Секрет Евровидения: Клава Кока раскрыла неизвестную песню для России
Тайна переписки раскрыта: отчим в гневе, подросток в панике — что предпринять?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.