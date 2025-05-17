Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр — это не просто оболочка для продуктов. Это своего рода волшебный слой, который придает блюдам неповторимый вкус и текстуру. Если хотите удивить гостей и сделать каждое блюдо незабываемым, важно освоить несколько кулинарных хитростей.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Тонкости идеального кляра

Мука и крахмал: обычная мука — это хорошо, но для кляра лучше добавить немного картофельного крахмала. Это придаст тесту нужную консистенцию, и оно не будет стекать с продуктов. Для этого просто смешайте их в нужных пропорциях и используйте для покрытия. Газированная вода: чтобы кляр был по-настоящему хрустящим, добавьте в него немного минералки с газом. Этот простой трюк сделает текстуру еще более воздушной и хрустящей, придавая корочке идеальный вид. Алкоголь: хотите, чтобы корочка была особенно ароматной и золотистой? Добавьте в кляр немного алкоголя. Это может быть пиво, водка или даже коньяк. Алкоголь в тесте помогает корочке быстро образовываться, а также придает особый вкус.

Используя эти хитрости, можно получить кляр, который точно станет настоящей звездой вашего блюда. Главное — не бояться экспериментировать с ингредиентами и искать тот рецепт, который идеально подходит именно вам.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

