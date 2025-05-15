Не мясо, а настоящее чудо: как картофель и рис превращаются в котлеты, от которых все теряют голову

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что котлеты должны быть обязательно мясными? На самом деле, существует масса вариантов, которые не только вкусные, но и полезные! Например, котлеты из риса и картофеля — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и здоровое.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты для котлет

100 г риса

5 картофелин

100 г орехов (любой разновидности)

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 яйца

Панировка

Соль и перец по вкусу

Растительное масло

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка картофеля и риса. Начните с картофеля — его можно отварить или запечь в кожуре. После того как он остынет, аккуратно очистите и разомните. Рис тоже нужно сварить до полной готовности. Подготовка орехов и чеснока. Орехи можно взять любые, например, грецкие или кешью. Измельчите их в блендере или с помощью ступки. Чеснок порежьте мелкими кусочками. Смешивание ингредиентов. Все подготовленные компоненты — картофель, рис, орехи и чеснок — соединяем и прокручиваем через мясорубку. Добавляем яйца, соль, перец и тщательно перемешиваем массу. Формирование котлет. Из полученной смеси сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке. Жарка котлет. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти котлеты — не только отличная альтернатива мясным, но и прекрасный способ разнообразить рацион.

Преимущества такого рецепта

Вегетарианский и полезный: Отличный выбор для тех, кто придерживается растительной диеты.

Простой и быстрый в приготовлении: Весь процесс займет не больше 40 минут.

Сытный и питательный: Благодаря рису и картофелю котлеты получаются достаточно плотными.

Попробуйте этот необычный рецепт и удивите близких!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

