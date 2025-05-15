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Не мясо, а настоящее чудо: как картофель и рис превращаются в котлеты, от которых все теряют голову

2:07
Еда

Кто сказал, что котлеты должны быть обязательно мясными? На самом деле, существует масса вариантов, которые не только вкусные, но и полезные! Например, котлеты из риса и картофеля — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и здоровое.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты для котлет

  • 100 г риса

  • 5 картофелин

  • 100 г орехов (любой разновидности)

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 яйца

  • Панировка

  • Соль и перец по вкусу

  • Растительное масло

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка картофеля и риса. Начните с картофеля — его можно отварить или запечь в кожуре. После того как он остынет, аккуратно очистите и разомните. Рис тоже нужно сварить до полной готовности.

  2. Подготовка орехов и чеснока. Орехи можно взять любые, например, грецкие или кешью. Измельчите их в блендере или с помощью ступки. Чеснок порежьте мелкими кусочками.

  3. Смешивание ингредиентов. Все подготовленные компоненты — картофель, рис, орехи и чеснок — соединяем и прокручиваем через мясорубку. Добавляем яйца, соль, перец и тщательно перемешиваем массу.

  4. Формирование котлет. Из полученной смеси сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке.

  5. Жарка котлет. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти котлеты — не только отличная альтернатива мясным, но и прекрасный способ разнообразить рацион.

Преимущества такого рецепта

  • Вегетарианский и полезный: Отличный выбор для тех, кто придерживается растительной диеты.

  • Простой и быстрый в приготовлении: Весь процесс займет не больше 40 минут.

  • Сытный и питательный: Благодаря рису и картофелю котлеты получаются достаточно плотными.

Попробуйте этот необычный рецепт и удивите близких!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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