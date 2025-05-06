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Секретный пирог с начинкой, которая пахнет летом и Италией

1:58
Еда

Этот воздушный пирог из дрожжевого теста с нежной сырной начинкой — настоящее наслаждение для любителей домашней выпечки. Сочетание мягкого теста, солоноватой феты и ароматного базилика создаёт удивительный вкус, а золотистая корочка делает пирог особенно аппетитным.

Сыр фета
Фото: freepik
Сыр фета

Ингредиенты:

  • мука — 250 г

  • дрожжи моментальные — 0,25-0,5 пачки

  • сахар — 0,25 стакана

  • яйцо — 1 шт.

  • молоко — 3-4 ст. ложки

  • масло — 50 г

  • соль — 1 щепотка

  • фета — 350 г

  • базилик — 1 пучок

Приготовление:

  1. В миске смешиваются яйцо, молоко и сахар. Масло растапливается отдельно.
  2. В другую миску просеивается мука, добавляются соль и дрожжи. К ним вливается масляно-молочная смесь. Замешивается мягкое тесто, которое оставляют в тёплом месте на 20-30 минут.
  3. Для начинки базилик моется и мелко нарезается, затем смешивается с размятой фетой и яйцом.
  4. От теста отделяют большую часть, раскатывают её в круг толщиной около 0,5 см и укладывают в форму, формируя высокие бортики. На тесто выкладывается начинка и равномерно распределяется.
  5. Оставшееся тесто раскатывается, накрывает начинку сверху, края аккуратно защипываются. При желании из теста можно выложить декоративный орнамент.
  6. Пирог выпекается в духовке 20-25 минут до золотистой корочки. Затем его смазывают маслом и ставят в духовку ещё на 5-10 минут.
  7. После приготовления пирог остужают и подают к столу. Это отличный вариант для семейного ужина или праздничного застолья.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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