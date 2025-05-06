Секретный пирог с начинкой, которая пахнет летом и Италией

Этот воздушный пирог из дрожжевого теста с нежной сырной начинкой — настоящее наслаждение для любителей домашней выпечки. Сочетание мягкого теста, солоноватой феты и ароматного базилика создаёт удивительный вкус, а золотистая корочка делает пирог особенно аппетитным.
мука — 250 г
дрожжи моментальные — 0,25-0,5 пачки
сахар — 0,25 стакана
яйцо — 1 шт.
молоко — 3-4 ст. ложки
масло — 50 г
соль — 1 щепотка
фета — 350 г
базилик — 1 пучок
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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