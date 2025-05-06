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Паштет из печени, который хочется намазывать на всё подряд — секрет вкусной закуски

1:39
Еда

Этот паштет — сытное и полезное блюдо, которое подойдёт всей семье. Его можно намазать на хлеб, подать к завтраку или использовать для фарширования яиц. Нежный, ароматный, с насыщенным вкусом — он станет универсальной закуской как на каждый день, так и для праздничного стола.

Паштет
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет

Ингредиенты (на 6 порций)

  • говяжья печень — 500 г

  • растительное масло — 150 г

  • сливочное масло — 70 г

  • морковь — 1 шт.

  • репчатый лук — 1 шт.

  • соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

  • перец — 0,25 ч. ложки (по вкусу)

Приготовление

  1. Печень промывают под проточной водой и нарезают кусочками.
  2. Лук очищают, мелко шинкуют. Морковь также очищают и натирают на тёрке.
  3. В сковороде разогревают растительное масло. В него выкладывают печень, лук и морковь. Всё обжаривают на небольшом огне около 15 минут, периодически помешивая.
  4. Обжаренные ингредиенты пропускают через мясорубку.
  5. В получившуюся массу добавляют мягкое сливочное масло, солят, перчат и тщательно перемешивают, используя вилку или деревянную лопатку, до однородной консистенции.
  6. Готовый паштет перекладывают в посуду и ставят в прохладное место (например, в холодильник) примерно на час, чтобы он настоялся.

Подают паштет охлаждённым, в качестве намазки на хлеб, тосты или как самостоятельную закуску.

Уточнения

Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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