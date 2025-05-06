Паштет из печени, который хочется намазывать на всё подряд — секрет вкусной закуски

Этот паштет — сытное и полезное блюдо, которое подойдёт всей семье. Его можно намазать на хлеб, подать к завтраку или использовать для фарширования яиц. Нежный, ароматный, с насыщенным вкусом — он станет универсальной закуской как на каждый день, так и для праздничного стола.
говяжья печень — 500 г
растительное масло — 150 г
сливочное масло — 70 г
морковь — 1 шт.
репчатый лук — 1 шт.
соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)
перец — 0,25 ч. ложки (по вкусу)
Подают паштет охлаждённым, в качестве намазки на хлеб, тосты или как самостоятельную закуску.
Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения.
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