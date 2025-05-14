Это не торт, а чудо! Без выпечки и с минимумом усилий — рецепт, который вы точно сохраните

Если вы хотите удивить гостей невероятно вкусным, но суперпростым десертом, этот рецепт для вас. Нет выпечки, только немного времени, и вот он — торт, который не оставит равнодушным!
Идеальный торт для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но хочет насладиться чем-то невероятно вкусным. Всего несколько простых ингредиентов, и торт готов! Он идеально сочетается с чаем и подойдет как для торжественного случая, так и для спонтанного чаепития.
Основа:
Крем из сгущенного молока:
Взбитые сливки:
Основа для торта:
Крем:
Маринад:
Охлаждение:
Украшение:
Перед подачей снимите кольцо и аккуратно перенесите торт на тарелку. Украсьте по желанию. Этот торт не только красив, но и невероятно вкусен. Вы удивите всех своим кулинарным талантом, а времени потратите минимум!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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