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Это не торт, а чудо! Без выпечки и с минимумом усилий — рецепт, который вы точно сохраните

2:17
Еда

Если вы хотите удивить гостей невероятно вкусным, но суперпростым десертом, этот рецепт для вас. Нет выпечки, только немного времени, и вот он — торт, который не оставит равнодушным!

Чизкейк с клубникой
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чизкейк с клубникой

Время — 20 минут, результат — потрясающий десерт

Идеальный торт для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но хочет насладиться чем-то невероятно вкусным. Всего несколько простых ингредиентов, и торт готов! Он идеально сочетается с чаем и подойдет как для торжественного случая, так и для спонтанного чаепития.

Ингредиенты

Основа:

  • 300 г печенья с маслом
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г молока
  • Ванилин по вкусу

Крем из сгущенного молока:

  • 350 г маскарпоне
  • 250 г сгущенного молока
  • 100 г мармелада

Взбитые сливки:

  • 200 г сливок 33%
  • 30 г сахарной пудры
  • Какао-порошок
  • Молочный шоколад

Как приготовить

Основа для торта:

  • В блендере измельчите печенье до состояния крошки.
  • Растопите сливочное масло с молоком и добавьте ванилин.
  • Перемешайте полученную смесь с крошками печенья и выложите в форму с подвижным кольцом, выстланную бумагой для выпечки. Утрамбуйте массу ложкой. Оставьте в холодильнике на 20-30 минут.

Крем:

  • Смешайте сгущенное молоко с маскарпоне. Взбивайте до получения однородной массы.
  • Взбейте сливки до пышности и аккуратно вмешайте в крем.
  • Равномерно распределите крем по охлажденной основе.

Маринад:

  • Нарежьте мармелад мелкими кусочками и равномерно распределите по крему.

Охлаждение:

  • Поставьте торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше — на ночь.

Украшение:

  • Взбейте сливки с сахарной пудрой, украсьте торт сверху. Посыпьте тертым шоколадом и какао-порошком.

Подача

Перед подачей снимите кольцо и аккуратно перенесите торт на тарелку. Украсьте по желанию. Этот торт не только красив, но и невероятно вкусен. Вы удивите всех своим кулинарным талантом, а времени потратите минимум!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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