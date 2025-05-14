Это не торт, а чудо! Без выпечки и с минимумом усилий — рецепт, который вы точно сохраните

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить гостей невероятно вкусным, но суперпростым десертом, этот рецепт для вас. Нет выпечки, только немного времени, и вот он — торт, который не оставит равнодушным!

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чизкейк с клубникой

Время — 20 минут, результат — потрясающий десерт

Идеальный торт для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но хочет насладиться чем-то невероятно вкусным. Всего несколько простых ингредиентов, и торт готов! Он идеально сочетается с чаем и подойдет как для торжественного случая, так и для спонтанного чаепития.

Ингредиенты

Основа:

300 г печенья с маслом

100 г сливочного масла

50 г молока

Ванилин по вкусу

Крем из сгущенного молока:

350 г маскарпоне

250 г сгущенного молока

100 г мармелада

Взбитые сливки:

200 г сливок 33%

30 г сахарной пудры

Какао-порошок

Молочный шоколад

Как приготовить

Основа для торта:

В блендере измельчите печенье до состояния крошки.

Растопите сливочное масло с молоком и добавьте ванилин.

Перемешайте полученную смесь с крошками печенья и выложите в форму с подвижным кольцом, выстланную бумагой для выпечки. Утрамбуйте массу ложкой. Оставьте в холодильнике на 20-30 минут.

Крем:

Смешайте сгущенное молоко с маскарпоне. Взбивайте до получения однородной массы.

Взбейте сливки до пышности и аккуратно вмешайте в крем.

Равномерно распределите крем по охлажденной основе.

Маринад:

Нарежьте мармелад мелкими кусочками и равномерно распределите по крему.

Охлаждение:

Поставьте торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше — на ночь.

Украшение:

Взбейте сливки с сахарной пудрой, украсьте торт сверху. Посыпьте тертым шоколадом и какао-порошком.

Подача

Перед подачей снимите кольцо и аккуратно перенесите торт на тарелку. Украсьте по желанию. Этот торт не только красив, но и невероятно вкусен. Вы удивите всех своим кулинарным талантом, а времени потратите минимум!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

