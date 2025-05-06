Ночной перекус без чувства вины: простой салат для позднего ужина

Этот салат подходит тем, кто следит за фигурой или придерживается белковых диет: он лёгкий, питательный и не добавляет лишних калорий даже в вечернее время. Его основа — яйца, крабовые палочки, помидор и нежирный сыр, а заправить блюдо можно как сметаной, так и низкокалорийным кефиром. Простой, но сытный вариант для ужина или перекуса.
яйца — 2 шт.
крабовые палочки — 2 шт.
помидор среднего размера — 0,5 шт.
нежирный сыр — около 30 г
сметана, майонез или обезжиренный кефир — 1-2 ст. ложки
специи — по вкусу
Этот рецепт можно легко адаптировать, заменив крабовые палочки отварной говядиной или курицей, если хочется больше белка или разнообразия.
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