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Ночной перекус без чувства вины: простой салат для позднего ужина

1:21
Еда

Этот салат подходит тем, кто следит за фигурой или придерживается белковых диет: он лёгкий, питательный и не добавляет лишних калорий даже в вечернее время. Его основа — яйца, крабовые палочки, помидор и нежирный сыр, а заправить блюдо можно как сметаной, так и низкокалорийным кефиром. Простой, но сытный вариант для ужина или перекуса.

Салат с крабовыми палочками и авокадо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат с крабовыми палочками и авокадо

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • яйца — 2 шт.

  • крабовые палочки — 2 шт.

  • помидор среднего размера — 0,5 шт.

  • нежирный сыр — около 30 г

  • сметана, майонез или обезжиренный кефир — 1-2 ст. ложки

  • специи — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отваривают вкрутую, затем нарезают кубиками или ломтиками.
  2. К ним добавляют нарезанные крабовые палочки, половину помидора, измельчённый сыр и, по желанию, зелень.
  3. Блюдо приправляют любимыми специями.
  4. Всё заправляют маложирной сметаной, майонезом или даже обезжиренным кефиром.
  5. После перемешивания салат сразу готов к подаче.

Этот рецепт можно легко адаптировать, заменив крабовые палочки отварной говядиной или курицей, если хочется больше белка или разнообразия.

Уточнения

  • Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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