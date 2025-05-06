Самый простой рецепт оладьев, который поможет забыть о диетах

Your browser does not support the audio element. Еда

Нежные, ароматные оладьи с яблоками на кефире — это уютный десерт, который подойдёт как для спокойного семейного завтрака, так и для быстрого перекуса. Их главное достоинство — простота приготовления и мягкий, насыщенный вкус с приятной яблочной кислинкой.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочные оладьи

Ингредиенты (на 4 порции):

кефир — 1 стакан

яйца — 2 шт.

мука — 1-1,5 стакана

сахар — 3 ст. ложки (или по вкусу)

соль — 1 щепотка

сода — 0,5 ч. ложки

нерафинированное подсолнечное масло — 1 ст. ложка

яблоки кисло-сладкие (например, Гренни Смит) — 1 большое или 2 маленьких

рафинированное растительное масло для жарки — сколько потребуется

Приготовление:

Для начала яйца взбивают с сахаром и солью до лёгкой пены. Вливают кефир и снова немного взбивают. Затем добавляют соду, размешивают. Муку просеивают и вводят в тесто небольшими порциями, тщательно перемешивая венчиком до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Если оно вышло слишком густым, его можно разбавить немного подогретым кефиром. Добавляют столовую ложку нерафинированного масла и перемешивают. Яблоки очищают от кожуры, натирают на крупной тёрке и аккуратно вмешивают в тесто деревянной ложкой или лопаткой. Тесто оставляют в тепле на 30 минут, чтобы оно немного подошло. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывают тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривают их на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладывают на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подают такие оладьи с любимыми добавками — сметаной, вареньем, мёдом или сгущённым молоком.

Они получаются невероятно мягкими, с ярким яблочным вкусом и воздушной текстурой.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

