Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь под огнём: 105 украинских дронов сбиты в России — подробности операции
"Катюша" на весь мир: как песни Победы прозвучали в сердце ООН
Может быть, он меня разлюбил: Дмитрий Нагиев рассказал, почему Жора Крыжовников не взял его в Слово пацана
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Аршавин откровенно о еврокубках: правда, которую не хотят слышать
Что скрывает ваша мочка уха: признак, который удивит даже врачей
Росатом требует 228 миллиардов с финских компаний Fortum и Outokumpu
Путешественница раскрыла удивительные факты о мексиканском мороженом: такого вы точно не пробовали!
Спать до обеда и не испытывать вины: собаки, которые просыпаются только к ужину

Самый простой рецепт оладьев, который поможет забыть о диетах

Еда

Нежные, ароматные оладьи с яблоками на кефире — это уютный десерт, который подойдёт как для спокойного семейного завтрака, так и для быстрого перекуса. Их главное достоинство — простота приготовления и мягкий, насыщенный вкус с приятной яблочной кислинкой.

Яблочные оладьи
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочные оладьи

Ингредиенты (на 4 порции):

  • кефир — 1 стакан

  • яйца — 2 шт.

  • мука — 1-1,5 стакана

  • сахар — 3 ст. ложки (или по вкусу)

  • соль — 1 щепотка

  • сода — 0,5 ч. ложки

  • нерафинированное подсолнечное масло — 1 ст. ложка

  • яблоки кисло-сладкие (например, Гренни Смит) — 1 большое или 2 маленьких

  • рафинированное растительное масло для жарки — сколько потребуется

Приготовление:

  1. Для начала яйца взбивают с сахаром и солью до лёгкой пены.
  2. Вливают кефир и снова немного взбивают.
  3. Затем добавляют соду, размешивают.
  4. Муку просеивают и вводят в тесто небольшими порциями, тщательно перемешивая венчиком до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Если оно вышло слишком густым, его можно разбавить немного подогретым кефиром.
  5. Добавляют столовую ложку нерафинированного масла и перемешивают.
  6. Яблоки очищают от кожуры, натирают на крупной тёрке и аккуратно вмешивают в тесто деревянной ложкой или лопаткой.
  7. Тесто оставляют в тепле на 30 минут, чтобы оно немного подошло.
  8. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывают тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривают их на умеренном огне с двух сторон до золотистой корочки.
  9. Готовые оладьи выкладывают на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  10. Подают такие оладьи с любимыми добавками — сметаной, вареньем, мёдом или сгущённым молоком.

Они получаются невероятно мягкими, с ярким яблочным вкусом и воздушной текстурой.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Аршавин откровенно о еврокубках: правда, которую не хотят слышать
Что скрывает ваша мочка уха: признак, который удивит даже врачей
Росатом требует 228 миллиардов с финских компаний Fortum и Outokumpu
Европейский бизнес может не поддержать планы ЕК по российским энергоресурсам
Путешественница раскрыла удивительные факты о мексиканском мороженом: такого вы точно не пробовали!
Спать до обеда и не испытывать вины: собаки, которые просыпаются только к ужину
Секретный ингредиент из-за забора: как обычная трава спасает урожай томатов
Секрет долговечного дерева: чем его на самом деле красят умелые хозяева
Невероятная связь морских гребешков и телескопов привела к научному прорыву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.