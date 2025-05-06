Самый простой рецепт оладьев, который поможет забыть о диетах

Нежные, ароматные оладьи с яблоками на кефире — это уютный десерт, который подойдёт как для спокойного семейного завтрака, так и для быстрого перекуса. Их главное достоинство — простота приготовления и мягкий, насыщенный вкус с приятной яблочной кислинкой.
кефир — 1 стакан
яйца — 2 шт.
мука — 1-1,5 стакана
сахар — 3 ст. ложки (или по вкусу)
соль — 1 щепотка
сода — 0,5 ч. ложки
нерафинированное подсолнечное масло — 1 ст. ложка
яблоки кисло-сладкие (например, Гренни Смит) — 1 большое или 2 маленьких
рафинированное растительное масло для жарки — сколько потребуется
Они получаются невероятно мягкими, с ярким яблочным вкусом и воздушной текстурой.
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