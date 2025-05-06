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Зачем просто пить воду, если есть айран — холодный, солёный и с мятной искоркой

1:51
Еда

Айран — это освежающий напиток, идеально подходящий для летней жары. Он готовится из натурального йогурта, минеральной воды и соли, а приправляется свежей мятой и льдом. Благодаря своей лёгкой кислинке и воздушной пене айран не только утоляет жажду, но и дарит чувство лёгкой сытости. Такой напиток особенно популярен в восточных странах, где его ценят за простоту, пользу и бодрящее действие.

Айран
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айран

Ингредиенты

  • Йогурт натуральный (без добавок, охлаждённый) — 500 мл

  • Вода минеральная (ледяная) — 250-500 мл (по желаемой густоте)

  • Соль — 0,5-1 ч. ложка (по вкусу)

Для подачи (по желанию):

  • Лёд — 10 кубиков

  • Мята свежая — несколько листиков

Приготовление

  1. Подготовить все ингредиенты, охладив их заранее. Газированная минеральная вода подойдёт тем, кто хочет добавить напитку пузырьков.
  2. В глубокой миске или кувшине соединить йогурт и соль.
  3. Влить минеральную воду.
  4. Взбить смесь миксером на высокой скорости до появления пышной, воздушной пены. Если использовать мощный миксер, можно взбивать сразу со льдом — пена получится ещё более стойкой.
  5. Листья мяты нарезать мелко.
  6. Разлить айран по высоким стаканам, добавить кубики льда и украсить мятой.

Айран нужно подавать сразу после приготовления — только тогда он подарит максимум прохлады и вкуса.

Этот напиток не просто вкусный — он помогает восстановить баланс жидкости в организме, содержит полезные пробиотики из йогурта, а лёгкая солёность отлично утоляет жажду. Айран одинаково хорош и для обычного обеда, и для пикника на природе.

Уточнения

Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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