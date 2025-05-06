Зачем просто пить воду, если есть айран — холодный, солёный и с мятной искоркой

Айран — это освежающий напиток, идеально подходящий для летней жары. Он готовится из натурального йогурта, минеральной воды и соли, а приправляется свежей мятой и льдом. Благодаря своей лёгкой кислинке и воздушной пене айран не только утоляет жажду, но и дарит чувство лёгкой сытости. Такой напиток особенно популярен в восточных странах, где его ценят за простоту, пользу и бодрящее действие.
Йогурт натуральный (без добавок, охлаждённый) — 500 мл
Вода минеральная (ледяная) — 250-500 мл (по желаемой густоте)
Соль — 0,5-1 ч. ложка (по вкусу)
Для подачи (по желанию):
Лёд — 10 кубиков
Мята свежая — несколько листиков
Айран нужно подавать сразу после приготовления — только тогда он подарит максимум прохлады и вкуса.
Этот напиток не просто вкусный — он помогает восстановить баланс жидкости в организме, содержит полезные пробиотики из йогурта, а лёгкая солёность отлично утоляет жажду. Айран одинаково хорош и для обычного обеда, и для пикника на природе.
Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.