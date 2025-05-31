Редиска, как чипсы, но в 100 раз вкуснее: маринуем по-новому

Как насчет редиски, которую хочется есть без остановки? Этот простой рецепт салата с редисом — настоящая находка! Всего три ингредиента, и у вас на столе вкуснейшая закуска.
Редис — это не просто полезный овощ, но и отличный компонент для создания легкого и освежающего блюда. В холодном виде его клубни хрустят как чипсы, при этом они низкокалорийны и насыщены клетчаткой. Именно по этой причине редис прекрасно подходит для салатов и в качестве самостоятельной закуски.
Рецепт настолько прост, что не требует усилий, а результат приятно удивит. Вам нужно всего лишь замариновать редис с укропом и чесноком, дать настояться — и наслаждаться. Это идеальный гарнир или добавка к салатам, как для традиционной европейской, так и для азиатской кухни. Для маринада лучше всего подойдут оливковое или кунжутное масло.
Ингредиенты:
1 пучок редиса
1 пучок петрушки или укропа
2-3 зубчика чеснока
40 мл оливкового масла
20 мл лимонного сока
Соль, перец
Приготовление:
Обрежьте кончики редиса с обеих сторон, нарежьте его ломтиками или измельчите молотком — так маринад быстрее попадет в мякоть.
Переложите нарезанный редис в пакет.
Прессуйте чеснок, добавьте к редису, посолите и поперчите по вкусу.
Влейте оливковое масло и лимонный сок.
Закройте пакет, удалив воздух, и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Оставьте на несколько часов в холодильнике, чтобы редис хорошо пропитался, и подавайте охлажденным — так он сохранит хрустящую текстуру.
Это не только вкусно, но и полезно! Сочетание редиса с укропом и чесноком создает потрясающий аромат, который отлично подойдет для легкой закуски или гарнира.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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