Редиска, как чипсы, но в 100 раз вкуснее: маринуем по-новому

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Как насчет редиски, которую хочется есть без остановки? Этот простой рецепт салата с редисом — настоящая находка! Всего три ингредиента, и у вас на столе вкуснейшая закуска.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

Редис — это не просто полезный овощ, но и отличный компонент для создания легкого и освежающего блюда. В холодном виде его клубни хрустят как чипсы, при этом они низкокалорийны и насыщены клетчаткой. Именно по этой причине редис прекрасно подходит для салатов и в качестве самостоятельной закуски.

Как приготовить маринованную редиску

Рецепт настолько прост, что не требует усилий, а результат приятно удивит. Вам нужно всего лишь замариновать редис с укропом и чесноком, дать настояться — и наслаждаться. Это идеальный гарнир или добавка к салатам, как для традиционной европейской, так и для азиатской кухни. Для маринада лучше всего подойдут оливковое или кунжутное масло.

Ингредиенты:

1 пучок редиса

1 пучок петрушки или укропа

2-3 зубчика чеснока

40 мл оливкового масла

20 мл лимонного сока

Соль, перец

Приготовление:

Обрежьте кончики редиса с обеих сторон, нарежьте его ломтиками или измельчите молотком — так маринад быстрее попадет в мякоть. Переложите нарезанный редис в пакет. Прессуйте чеснок, добавьте к редису, посолите и поперчите по вкусу. Влейте оливковое масло и лимонный сок. Закройте пакет, удалив воздух, и тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте на несколько часов в холодильнике, чтобы редис хорошо пропитался, и подавайте охлажденным — так он сохранит хрустящую текстуру.

Преимущество маринованной редиски

Это не только вкусно, но и полезно! Сочетание редиса с укропом и чесноком создает потрясающий аромат, который отлично подойдет для легкой закуски или гарнира.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

