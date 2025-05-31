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Редиска, как чипсы, но в 100 раз вкуснее: маринуем по-новому

2:03
Еда

Как насчет редиски, которую хочется есть без остановки? Этот простой рецепт салата с редисом — настоящая находка! Всего три ингредиента, и у вас на столе вкуснейшая закуска.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

Редис — это не просто полезный овощ, но и отличный компонент для создания легкого и освежающего блюда. В холодном виде его клубни хрустят как чипсы, при этом они низкокалорийны и насыщены клетчаткой. Именно по этой причине редис прекрасно подходит для салатов и в качестве самостоятельной закуски.

Как приготовить маринованную редиску

Рецепт настолько прост, что не требует усилий, а результат приятно удивит. Вам нужно всего лишь замариновать редис с укропом и чесноком, дать настояться — и наслаждаться. Это идеальный гарнир или добавка к салатам, как для традиционной европейской, так и для азиатской кухни. Для маринада лучше всего подойдут оливковое или кунжутное масло.

Ингредиенты:

  • 1 пучок редиса

  • 1 пучок петрушки или укропа

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 40 мл оливкового масла

  • 20 мл лимонного сока

  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Обрежьте кончики редиса с обеих сторон, нарежьте его ломтиками или измельчите молотком — так маринад быстрее попадет в мякоть.

  2. Переложите нарезанный редис в пакет.

  3. Прессуйте чеснок, добавьте к редису, посолите и поперчите по вкусу.

  4. Влейте оливковое масло и лимонный сок.

  5. Закройте пакет, удалив воздух, и тщательно перемешайте все ингредиенты.

  6. Оставьте на несколько часов в холодильнике, чтобы редис хорошо пропитался, и подавайте охлажденным — так он сохранит хрустящую текстуру.

Преимущество маринованной редиски

Это не только вкусно, но и полезно! Сочетание редиса с укропом и чесноком создает потрясающий аромат, который отлично подойдет для легкой закуски или гарнира.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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