Вкусные солнышки из патиссонов: секрет хрустящей корочки

Жареные патиссоны с сыром и зеленью — это настоящая летняя закуска, яркая, ароматная и невероятно аппетитная. В виде "сэндвича" из кружков патиссона с плавящейся сырной начинкой блюдо превращается в эффектное украшение любого стола. Хрустящая панировка, нежная сердцевина и аромат свежей зелени создают гармоничный вкус, который покоряет с первого кусочка.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Патиссоны

Ингредиенты (на 2 порции)

Патиссоны (небольшие) — 3 шт. (700 г)

Сыр твёрдый — 100 г

Укроп свежий — 20 г

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 1 ст. ложка

Сухари панировочные — 2 ст. ложки

Мука — 2 ст. ложки

Соль — по вкусу

Масло растительное (для жарки) — 60 мл

Пошаговое приготовление

Молодые патиссоны моют, обсушивают, срезают "хвостики" и нарезают кружками толщиной около 1 см. Количество кружков должно быть чётным. С обеих сторон кружки присыпают солью и оставляют на время приготовления начинки. Сыр натирают на мелкой тёрке, соединяют с растопленным и охлаждённым сливочным маслом. Добавляют яйцо и мелко нарезанный укроп, тщательно перемешивают. Начинка готова. Подготовленные кружки патиссона освобождают от выделившейся влаги. На один кружок кладут десертную ложку сырной начинки, сверху накрывают вторым кружком. Так собирают все заготовки. Для панировки смешивают муку с панировочными сухарями. В мисочке взбивают яйцо. Каждый сэндвич обмакивают сначала в яйцо, затем панируют в смеси муки с сухарями. Разогревают сковороду с растительным маслом и выкладывают патиссоны. Обжаривают с обеих сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Закуску можно подавать как горячей, так и остывшей — она одинаково вкусна в любом виде.

Патиссоны с сыром и зеленью — это не просто овощная закуска, а настоящий маленький шедевр. Хруст снаружи, нежная текстура внутри и пряный аромат укропа делают это блюдо универсальным: оно подойдёт и для лёгкого обеда, и для эффектной подачи на праздничном столе.

Уточнения

Патиссо́н (от фр. pâtisson), или Таре́льчатая ты́ква — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo).

