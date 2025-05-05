Вкусные солнышки из патиссонов: секрет хрустящей корочки

Жареные патиссоны с сыром и зеленью — это настоящая летняя закуска, яркая, ароматная и невероятно аппетитная. В виде "сэндвича" из кружков патиссона с плавящейся сырной начинкой блюдо превращается в эффектное украшение любого стола. Хрустящая панировка, нежная сердцевина и аромат свежей зелени создают гармоничный вкус, который покоряет с первого кусочка.
Патиссоны (небольшие) — 3 шт. (700 г)
Сыр твёрдый — 100 г
Укроп свежий — 20 г
Яйца — 2 шт.
Масло сливочное — 1 ст. ложка
Сухари панировочные — 2 ст. ложки
Мука — 2 ст. ложки
Соль — по вкусу
Масло растительное (для жарки) — 60 мл
Закуску можно подавать как горячей, так и остывшей — она одинаково вкусна в любом виде.
Патиссоны с сыром и зеленью — это не просто овощная закуска, а настоящий маленький шедевр. Хруст снаружи, нежная текстура внутри и пряный аромат укропа делают это блюдо универсальным: оно подойдёт и для лёгкого обеда, и для эффектной подачи на праздничном столе.
Патиссо́н (от фр. pâtisson), или Таре́льчатая ты́ква — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo).
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