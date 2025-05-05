Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке

Этот рецепт хрустящих куриных крылышек в лимонном маринаде порадует всех любителей ароматных закусок. Несмотря на то, что готовятся они в духовке, по виду и вкусу их легко спутать с крылышками, снятыми с мангала. Лёгкий цитрусовый аромат, пряный маринад и аппетитная панировка делают блюдо идеальным как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Для крылышек:
Куриные крылышки — 8 шт.
Панировочные сухари — 80 г
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Для маринада:
Лимон — около 40 г
Кефир — 100 мл
Майонез — 80 г
Аджика — чайная ложка
Сахар — 1 ст. ложка
Соль — щепотка
Растительное масло — для смазывания
Эти крылышки — простое, но впечатляющее блюдо. Маринад с цитрусовой ноткой делает мясо нежным, а панировка создаёт хрустящую корочку, как у ресторанных закусок. Приготовление в духовке упрощает процесс, а вкус нисколько не уступает жареному варианту. Отличное решение для ленивых вечеров или неожиданных гостей!
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