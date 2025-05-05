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Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке

2:24
Еда

Этот рецепт хрустящих куриных крылышек в лимонном маринаде порадует всех любителей ароматных закусок. Несмотря на то, что готовятся они в духовке, по виду и вкусу их легко спутать с крылышками, снятыми с мангала. Лёгкий цитрусовый аромат, пряный маринад и аппетитная панировка делают блюдо идеальным как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

куриные крылышки
Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
куриные крылышки

Ингредиенты

Для крылышек:

  • Куриные крылышки — 8 шт.

  • Панировочные сухари — 80 г

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Для маринада:

  • Лимон — около 40 г

  • Кефир — 100 мл

  • Майонез — 80 г

  • Аджика — чайная ложка

  • Сахар — 1 ст. ложка

  • Соль — щепотка

  • Растительное масло — для смазывания

Пошаговое приготовление

  1. Куриные крылышки тщательно моют, обсушивают бумажным полотенцем и делят на сегменты. После этого посыпают солью и перцем, оставляют в холодильнике на 30 минут.
  2. Для маринада из лимона выжимают сок, добавляют в него соль и сахар, перемешивают до растворения. Туда же вводят кефир, майонез, аджику и мелко нарезанную цедру лимона (&frac12 ч. ложки). Всё тщательно перемешивают.
  3. Подготовленные крылышки опускают в маринад, накрывают пищевой плёнкой и отправляют в холодильник на 6 часов.
  4. После маринования излишки маринада снимают, а каждое крылышко обваливают в мелких панировочных сухарях.
  5. Духовку предварительно разогревают до 180°C. Решётку смазывают растительным маслом, выкладывают на неё крылышки. На нижний уровень духовки ставят противень, застеленный фольгой.
  6. Крылышки запекают 40 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
  7. Готовое блюдо подают сразу, горячим, чтобы насладиться всей полнотой вкуса и текстуры.

Эти крылышки — простое, но впечатляющее блюдо. Маринад с цитрусовой ноткой делает мясо нежным, а панировка создаёт хрустящую корочку, как у ресторанных закусок. Приготовление в духовке упрощает процесс, а вкус нисколько не уступает жареному варианту. Отличное решение для ленивых вечеров или неожиданных гостей!

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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