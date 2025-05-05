Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке

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Этот рецепт хрустящих куриных крылышек в лимонном маринаде порадует всех любителей ароматных закусок. Несмотря на то, что готовятся они в духовке, по виду и вкусу их легко спутать с крылышками, снятыми с мангала. Лёгкий цитрусовый аромат, пряный маринад и аппетитная панировка делают блюдо идеальным как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ куриные крылышки

Ингредиенты

Для крылышек:

Куриные крылышки — 8 шт.

Панировочные сухари — 80 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Для маринада:

Лимон — около 40 г

Кефир — 100 мл

Майонез — 80 г

Аджика — чайная ложка

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — щепотка

Растительное масло — для смазывания

Пошаговое приготовление

Куриные крылышки тщательно моют, обсушивают бумажным полотенцем и делят на сегменты. После этого посыпают солью и перцем, оставляют в холодильнике на 30 минут. Для маринада из лимона выжимают сок, добавляют в него соль и сахар, перемешивают до растворения. Туда же вводят кефир, майонез, аджику и мелко нарезанную цедру лимона (½ ч. ложки). Всё тщательно перемешивают. Подготовленные крылышки опускают в маринад, накрывают пищевой плёнкой и отправляют в холодильник на 6 часов. После маринования излишки маринада снимают, а каждое крылышко обваливают в мелких панировочных сухарях. Духовку предварительно разогревают до 180°C. Решётку смазывают растительным маслом, выкладывают на неё крылышки. На нижний уровень духовки ставят противень, застеленный фольгой. Крылышки запекают 40 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Готовое блюдо подают сразу, горячим, чтобы насладиться всей полнотой вкуса и текстуры.

Эти крылышки — простое, но впечатляющее блюдо. Маринад с цитрусовой ноткой делает мясо нежным, а панировка создаёт хрустящую корочку, как у ресторанных закусок. Приготовление в духовке упрощает процесс, а вкус нисколько не уступает жареному варианту. Отличное решение для ленивых вечеров или неожиданных гостей!

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

