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Как приготовить голубцы, чтобы они взорвали ваш вкус? Никакой капусты, только эти листья

2:43
Еда

Этот рецепт точно изменит ваше представление о голубцах! Забудьте о капусте и приготовьте их в листьях черемши — просто невероятно вкусно!

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Голубцы — это одно из тех блюд, которые у многих вызывают ностальгию. Вкусный фарш, обернутый в капустные листья — что может быть проще и вкуснее? Однако если вы хотите добавить изюминку и попробовать что-то совершенно новое, попробуйте заменить капусту на листья черемши. Они придают блюду свежий, пикантный вкус, который невозможно забыть.

Медвежий чеснок — один из самых замечательных и доступных ингредиентов весной. Он имеет уникальный вкус и прекрасно сочетается с мясом, делая голубцы не только вкусными, но и полезными. Листья черемши идеально подходят для фаршированных блюд, придавая им свежесть и легкость. Они мягкие и ароматные, так что их можно смело использовать вместо традиционной капусты.

Что нужно для голубцов в листьях черемши

Ингредиенты:

  • 350 г свиного фарша

  • 60 г риса

  • 1 яйцо

  • Листья черемши (дикий чеснок)

  • 400 г томатного пюре

  • &frac12 стакана воды

  • 1 ч. ложка измельченного острого перца

  • 10 г томатной пасты

  • Соль, перец по вкусу

Как приготовить

  1. Отварите рис, согласно инструкции на упаковке, и слейте воду. Переложите в миску.

  2. Добавьте в рис свиной фарш, яйцо и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу.

  3. Листья черемши вымойте и обсушите. На каждый лист выложите небольшую порцию мясной начинки и аккуратно заверните, как голубцы.

  4. В кастрюле нагрейте немного масла, добавьте томатное пюре, воду и специи. Прокипятите соус несколько минут, периодически помешивая.

  5. Поместите фаршированные листья в соус и готовьте на слабом огне под крышкой около 20 минут. Затем переверните голубцы и готовьте еще 15 минут.

  6. Подавайте горячими с любимым гарниром.

Что делает эти голубцы особенными

  1. Листья черемши добавляют блюду пикантный вкус и аромат.

  2. Это легкое и полезное блюдо, которое идеально подходит для весеннего ужина.

  3. В сочетании с соусом, специями и томатным пюре блюдо становится невероятно вкусным и насыщенным.

Голубцы с черемшой — это отличный способ разнообразить привычные блюда и добавить натуральные, свежие ингредиенты в рацион.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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