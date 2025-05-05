Восточная сладость из простых продуктов: как испечь идеальные турецкие пирожки

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Турецкие пирожки с яблоками — это изысканная выпечка, приготовленная из доступных продуктов, но с ярким и необычным вкусом. Сочетание нежного теста на йогурте и молоке с ароматной яблочной начинкой, пропитанной мёдом, корицей и коричневым сахаром, превращает эти пирожки в настоящую восточную сладость. Их удобно готовить дома: процесс несложный, а результат радует и внешним видом, и вкусом.

Фото: Designed by Freepik by avatar freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки турецкие

Ингредиенты

Для теста:

Йогурт — 60 г

Молоко — 30 мл

Яичный белок — 1 шт.

Размягчённое сливочное масло — 40 г

Мука — 180 г

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — ½ ч. ложки

Разрыхлитель — ½ ст. ложки

Для начинки:

Яблоко (примерно 200 г) — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ч. ложка

Сливочное масло — 15 г

Коричневый сахар — 1,5 ст. ложки

Мёд — чайная ложка

Корица — 1 ч. ложка

Для смазывания:

Желток — 1 шт.

Молоко — 1 ч. ложка

Как приготовить пошагово

В миске соединяют йогурт, молоко, белок, соль и сахар. К просеянной муке добавляют разрыхлитель, а затем подмешивают сухие ингредиенты к жидким. После этого вмешивают сливочное масло и замешивают тесто до гладкости. Готовое тесто накрывают полотенцем и дают ему отдохнуть. Для начинки яблоко очищают, натирают крупно, сбрызгивают лимонным соком. В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют сахар и мёд, прогревают минуту. Вводят яблоки и тушат, пока жидкость не испарится. В самом конце добавляют корицу. Тесто делят на 6 частей, формируют шарики. Каждый шарик раскатывают в круг, делают надрез от центра к краю, на одну сторону выкладывают начинку и заворачивают тесто по кругу, защипывая края. В результате пирожок приобретает форму купола. Пирожки выкладывают на противень с пергаментом, смазывают смесью желтка и молока. Выпекают при 200°C на нижнем уровне духовки 17-20 минут до румяной корочки.

Турецкие яблочные пирожки удивляют своим мягким, нежным тестом и сладкой, слегка пряной начинкой. Они идеально подойдут к чаю, на десерт или просто как домашняя выпечка для удовольствия. А простой состав делает рецепт доступным даже для тех, кто нечасто готовит сладости.

Уточнения

Пирожки — форма множественного числа от пирожок.

