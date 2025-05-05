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Восточная сладость из простых продуктов: как испечь идеальные турецкие пирожки

2:45
Еда

Турецкие пирожки с яблоками — это изысканная выпечка, приготовленная из доступных продуктов, но с ярким и необычным вкусом. Сочетание нежного теста на йогурте и молоке с ароматной яблочной начинкой, пропитанной мёдом, корицей и коричневым сахаром, превращает эти пирожки в настоящую восточную сладость. Их удобно готовить дома: процесс несложный, а результат радует и внешним видом, и вкусом.

Пирожки турецкие
Фото: Designed by Freepik by avatar freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки турецкие

Ингредиенты

Для теста:

  • Йогурт — 60 г

  • Молоко — 30 мл

  • Яичный белок — 1 шт.

  • Размягчённое сливочное масло — 40 г

  • Мука — 180 г

  • Сахар — 1 ч. ложка

  • Соль — &frac12 ч. ложки

  • Разрыхлитель — &frac12 ст. ложки

Для начинки:

  • Яблоко (примерно 200 г) — 1 шт.

  • Лимонный сок — 1 ч. ложка

  • Сливочное масло — 15 г

  • Коричневый сахар — 1,5 ст. ложки

  • Мёд — чайная ложка

  • Корица — 1 ч. ложка

Для смазывания:

  • Желток — 1 шт.

  • Молоко — 1 ч. ложка

Как приготовить пошагово

  1. В миске соединяют йогурт, молоко, белок, соль и сахар. К просеянной муке добавляют разрыхлитель, а затем подмешивают сухие ингредиенты к жидким. После этого вмешивают сливочное масло и замешивают тесто до гладкости. Готовое тесто накрывают полотенцем и дают ему отдохнуть.
  2. Для начинки яблоко очищают, натирают крупно, сбрызгивают лимонным соком. В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют сахар и мёд, прогревают минуту. Вводят яблоки и тушат, пока жидкость не испарится. В самом конце добавляют корицу.
  3. Тесто делят на 6 частей, формируют шарики. Каждый шарик раскатывают в круг, делают надрез от центра к краю, на одну сторону выкладывают начинку и заворачивают тесто по кругу, защипывая края. В результате пирожок приобретает форму купола.
  4. Пирожки выкладывают на противень с пергаментом, смазывают смесью желтка и молока. Выпекают при 200°C на нижнем уровне духовки 17-20 минут до румяной корочки.

Турецкие яблочные пирожки удивляют своим мягким, нежным тестом и сладкой, слегка пряной начинкой. Они идеально подойдут к чаю, на десерт или просто как домашняя выпечка для удовольствия. А простой состав делает рецепт доступным даже для тех, кто нечасто готовит сладости.

Уточнения

Пирожки — форма множественного числа от пирожок.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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