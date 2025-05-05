Восточная сладость из простых продуктов: как испечь идеальные турецкие пирожки

Турецкие пирожки с яблоками — это изысканная выпечка, приготовленная из доступных продуктов, но с ярким и необычным вкусом. Сочетание нежного теста на йогурте и молоке с ароматной яблочной начинкой, пропитанной мёдом, корицей и коричневым сахаром, превращает эти пирожки в настоящую восточную сладость. Их удобно готовить дома: процесс несложный, а результат радует и внешним видом, и вкусом.
Для теста:
Йогурт — 60 г
Молоко — 30 мл
Яичный белок — 1 шт.
Размягчённое сливочное масло — 40 г
Мука — 180 г
Сахар — 1 ч. ложка
Соль — ½ ч. ложки
Разрыхлитель — ½ ст. ложки
Для начинки:
Яблоко (примерно 200 г) — 1 шт.
Лимонный сок — 1 ч. ложка
Сливочное масло — 15 г
Коричневый сахар — 1,5 ст. ложки
Мёд — чайная ложка
Корица — 1 ч. ложка
Для смазывания:
Желток — 1 шт.
Молоко — 1 ч. ложка
Турецкие яблочные пирожки удивляют своим мягким, нежным тестом и сладкой, слегка пряной начинкой. Они идеально подойдут к чаю, на десерт или просто как домашняя выпечка для удовольствия. А простой состав делает рецепт доступным даже для тех, кто нечасто готовит сладости.
Пирожки — форма множественного числа от пирожок.
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