Не спешите пить пиво — используйте его для шашлыка, и результат удивит вас

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2:32
Еда

Вкусное мясо на гриле — секрет в маринаде: как это работает? Секрет заключается в правильном маринаде, который придаст мясу неповторимый вкус и сделает его невероятно сочным. Но при этом маринад должен быть подобран в зависимости от типа мяса: для нежных кусков, таких как куриное филе, идеально подходит влажный маринад. Он помогает мясу пропитаться ароматами и стать мягким. А вот для более жирных кусков, например, свинины, отлично подойдет сухой маринад, который просто нужно натереть специями и оставить на несколько часов в холодильнике.

шашлык
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
шашлык

Но как сделать так, чтобы мясо стало по-настоящему сочным и мягким? Это проще, чем кажется! Важно добавить несколько простых ингредиентов в маринад, и вот рецепт:

Основные ингредиенты маринада

  1. Качество масла — нейтральное каноловое масло идеально подходит для маринада, так как не перебивает вкус мяса. Оливковое масло также подойдет, но оно может перебить все остальные ароматы.

  2. Горчица — она придает блюду остроту и характер, делая его более насыщенным. Используйте ее для добавления нотки пикантности.

  3. Кислые ингредиенты — йогурт, лимонный сок или даже пиво размягчают волокна мяса и делают его более нежным.

После того как базовые ингредиенты для маринада смешаны, не забудьте о специях: соль, перец, паприка, кориандр, имбирь — добавляйте по вкусу!

Если хотите удивить всех, попробуйте приготовить свиную шейку, маринованную в пиве с медом и чесноком. Такой маринад придаст мясу не только глубокий вкус, но и карамелизированную корочку.

Рецепт маринованной свиной шейки

  • 1 кг свиной лопатки

  • 2 ст. л. меда

  • 250 мл светлого пива

  • 2 ст. л. горчицы

  • 3 ст. л. масла (например, рапсового)

  • 3 зубчика чеснока

  • Приправа по вкусу: паприка, острый перец, соль

Смешиваем все ингредиенты для маринада в большой миске, тщательно натираем мясо смесью, накрываем фольгой и оставляем мариноваться минимум на 4 часа (или лучше на ночь). Маринованную шейку можно предварительно запечь в духовке, а затем готовить на гриле.

Результат? Сочное, ароматное и мягкое мясо, которое приятно удивит всех гостей!

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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