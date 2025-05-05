Селёдка и яблоко в одном салате? Вкус, который перевернёт ваши представления

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящее открытие для тех, кто любит нестандартные сочетания. Солёная сельдь гармонично соединяется с хрустящей капустой, сладковатым яблоком и нежным зелёным горошком, создавая неожиданно вкусный ансамбль. Такой салат легко станет звездой как повседневного, так и праздничного стола.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Ингредиенты на 2 порции

Слабосолёная сельдь (филе) — 100 г

Зелёный консервированный горошек — 70 г

Яблоко — 60 г (1 шт.)

Белокочанная капуста — 50 г

Листья салата — 30 г

Свежий укроп — 10 г

Майонез — 40 г (2 ст. ложки)

Натуральный йогурт — 1 ст. ложка

Горчица зернистая — 1 ч. ложка

Белый молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить

Подготовить все продукты. Горошек слить из банки. Капусту мелко нашинковать. Сельдь нарезать кубиками. Листья салата порвать руками, немного оставить для украшения. Добавить зелёный горошек. Яблоко очистить, убрать семена, нарезать кубиками. Укроп мелко порезать. В салат добавить майонез, йогурт, горчицу, перец и укроп, перемешать. При желании подсолить. Убрать салат в холодильник на час, чтобы он настоялся. Для подачи выложить в салатник и украсить оставшимися листьями.

Этот салат объединяет в себе насыщенный вкус сельди, хруст и свежесть овощей и лёгкую сладость яблока. Горчица и йогурт придают пикантности, а зелёный горошек — мягкости. Получается блюдо, которое и просто готовить, и приятно удивлять гостей.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

