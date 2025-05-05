Селёдка и яблоко в одном салате? Вкус, который перевернёт ваши представления

Этот салат — настоящее открытие для тех, кто любит нестандартные сочетания. Солёная сельдь гармонично соединяется с хрустящей капустой, сладковатым яблоком и нежным зелёным горошком, создавая неожиданно вкусный ансамбль. Такой салат легко станет звездой как повседневного, так и праздничного стола.
Слабосолёная сельдь (филе) — 100 г
Зелёный консервированный горошек — 70 г
Яблоко — 60 г (1 шт.)
Белокочанная капуста — 50 г
Листья салата — 30 г
Свежий укроп — 10 г
Майонез — 40 г (2 ст. ложки)
Натуральный йогурт — 1 ст. ложка
Горчица зернистая — 1 ч. ложка
Белый молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Этот салат объединяет в себе насыщенный вкус сельди, хруст и свежесть овощей и лёгкую сладость яблока. Горчица и йогурт придают пикантности, а зелёный горошек — мягкости. Получается блюдо, которое и просто готовить, и приятно удивлять гостей.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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