Яблоки могут привести к коме: убедитесь, что не съели эту опасную часть

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблоки — это не только вкусный и полезный фрукт, но и, как оказалось, потенциально опасный, если не соблюдать меру. Давайте разберемся, что из яблок может представлять угрозу для здоровья, и как правильно их употреблять.

Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодильное яблоко

Почему яблоки полезны

Яблоки — настоящие хранители витаминов и минералов, которые так необходимы нашему организму. Они содержат витамин С, который поддерживает иммунитет, а также флавоноиды, которые защищают сердце от заболеваний. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и поддерживает здоровую кишечную флору. Яблоки также полезны для контроля уровня сахара в крови, поскольку имеют низкий гликемический индекс.

Кроме того, яблоки помогают бороться с вредными веществами в организме. Например, пектин связывает тяжёлые металлы и выводит их, очищая организм. А регулярное потребление яблок снижает риск сердечных заболеваний и рака толстой кишки.

Яблоки и риски: ядовиты ли их косточки

Если подумать, то яблоки на первый взгляд могут показаться безобидными, но именно их косточки содержат вещества, о которых не все знают. Семена яблок содержат амигдалин, который при переваривании превращается в цианистый водород — вещество, способное вызвать отравление.

Симптомы отравления — головная боль, тошнота, спазмы, головокружение и даже потеря сознания. В больших количествах (от 243 до 6804 яблочных косточек) цианид может привести к летальному исходу. Но не паникуйте: смертельная доза зависит от множества факторов, включая массу тела и тип яблок.

Сколько семечек можно съесть без риска

Для взрослого человека смертельная доза цианистого водорода составляет примерно 40 мг, что эквивалентно 243-6804 яблочным косточкам. В одном яблоке обычно содержится не более 20 косточек, и вам нужно съесть сотни яблок, чтобы возникли опасные последствия. Но для детей доза будет значительно ниже.

Можно ли есть яблоки с кожурой

Кожура яблок — это кладезь витаминов и антиоксидантов. Но важно помнить, что на ней могут быть остатки пестицидов, поэтому лучше мыть яблоки перед употреблением или выбирать органические.

Как включить яблоки в рацион

Яблоки — это не только идеальный перекус, но и полезный ингредиент для десертов, салатов и смузи. Главное — не переборщить с яблоками, чтобы не нарушить баланс сахара в организме, особенно если вы следите за уровнем глюкозы.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

