Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп

В разгар сезона арбузов самое время приготовить нечто особенное — бекмес, или арбузный "мёд". Это натуральный сироп, получаемый путем долгого уваривания арбузного сока без сахара и консервантов. Бекмес порадует насыщенным ароматом, тягучей текстурой и янтарным цветом. Он отлично подходит для подачи с блинчиками, оладьями, пропитки выпечки или даже как самостоятельный десерт.
Арбуз (лучше спелый, можно слегка перезревший) — 9 кг
Для лучшего результата используют максимально сладкие арбузы.
Уваривание идёт примерно в 10-11 раз, поэтому не стоит пугаться больших начальных объёмов.
Бекмес хранится долго, но обычно съедается гораздо быстрее.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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