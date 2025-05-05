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Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп

2:16
Еда

В разгар сезона арбузов самое время приготовить нечто особенное — бекмес, или арбузный "мёд". Это натуральный сироп, получаемый путем долгого уваривания арбузного сока без сахара и консервантов. Бекмес порадует насыщенным ароматом, тягучей текстурой и янтарным цветом. Он отлично подходит для подачи с блинчиками, оладьями, пропитки выпечки или даже как самостоятельный десерт.

Арбузный сок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Арбузный сок

Что понадобится

  • Арбуз (лучше спелый, можно слегка перезревший) — 9 кг

Как готовить бекмес из арбуза

  1. Арбуз хорошо промывают, обсушивают и очищают от кожуры и косточек. Мякоть нарезают небольшими кусочками. Из 9 кг плодов обычно выходит около 4,5 кг мякоти.
  2. Для получения сока используют соковыжималку или блендер. В последнем случае нужно дополнительно процедить массу через сито или марлю, чтобы удалить лишнюю мякоть. Обычно получается около 3,6-3,7 литра чистого сока.
  3. Сок переливают в кастрюлю с толстым дном или эмалированную посуду. Доводят до кипения на сильном огне, затем убавляют пламя до минимального и начинают долгое уваривание. Первые несколько часов достаточно помешивать раз в 30 минут.
  4. Когда объем уменьшается примерно вдвое, а масса становится похожей на сироп, помешивания нужно участить. На финальных этапах смесь приобретает густую, тягучую консистенцию, напоминающую жидкий мёд. Всего процесс может занять около 6-8 часов.
  5. Проверяют готовность с помощью "ледяной тарелки": капнув сироп, проводят по нему пальцем. Если след остаётся — бекмес готов.
  6. Готовый продукт остужают, переливают в чистые банки и хранят в холодильнике.

Полезные советы

  • Для лучшего результата используют максимально сладкие арбузы.

  • Уваривание идёт примерно в 10-11 раз, поэтому не стоит пугаться больших начальных объёмов.

  • Бекмес хранится долго, но обычно съедается гораздо быстрее.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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